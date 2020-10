Barbara Palombelli, l’avete mai vista da giovane? Ecco com’era 25 anni fa

Barbara Palombelli, giornalista dalla brillante carriera, è oggi una delle conduttrici televisive più apprezzate: sapete com’era da giovane?

Barbara Palombelli, moglie dell’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli, è l’attuale conduttrice di Forum, storico programma Mediaset che dopo quasi trent’anni continua a riscuotere un ottimo successo. Ciò è dovuto sicuramente alla formula della trasmissione, ma anche alle conduttrici che negli anni si sono susseguite alla sua guida come, appunto, Barbara che lo conduce dal 2013. Giornalista, conduttrice televisiva e radiofonica, la Palombelli è nata a Roma nel 1953 ed ha esordito in Rai. Oltre a Forum, dal 2018 è al timone di ‘Stasera Italia’, programma di approfondimento giornalistico in onda ogni sera su Rete 4. Molto riservata sulla sua vita privata, Barbara Palombelli e Francesco Rutelli hanno quattro figli, uno naturale che si chiama Giorgio e tre adottivi, Francisco, Monica e Serena. Quest’ultima è stata anche una concorrente del GF 16, versione Nip. Ma avete mai visto com’era Barbara da giovane? Eccola in una vecchia intervista a ‘Non è la Rai’ con Ambra Angiolini.

Barbara Palombelli da giovane, eccola in un’immagine di molto tempo fa

Nell’intervista, che risale al 1994, una giovane Palombelli racconta di quando a 15 anni lavorava come segretaria in una scuola di danza per non essere di peso per i genitori, del matrimonio con Francesco Rutelli avvenuto a novembre del 1982 e della cerimonia piuttosto semplice, con lei senza l’abito da sposa e solo pochissimi invitati, sua madre e il padre dello sposo. Ad Ambra, Barbara confessò in quell’occasione di essersi presa la prima cotta a 11 anni per il figlio di un farmacista, di poco più grande di lei. Come si vede dall’immagine che la ritrae quando era giovane, Barbara Palombelli porta divinamente la sua età, sembra quasi la stessa di allora. Nel periodo dell’intervista a ‘Non è la Rai’, suo marito Francesco era sindaco in carica della Capitale.

Complimenti a Barbara allora, bravissima nel suo lavoro e anche così giovanile nell’aspetto.

