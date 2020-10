Belen Rodriguez si è letteralmente spaventata: in questo modo, non l’avevamo mai vista prima d’ora, la showgirl è terrorizzata.

Oltre ad essere la vera e propria regina del piccolo schermo, sappiamo benissimo che Belen Rodriguez è anche la stella di Instagram. Molto attiva sul suo canale social ufficiale, la showgirl argentina non perde mai occasione di potersi tenere in contatto con i suoi adorati sostenitori. Non soltanto, spesso e volentieri, condivide degli scatti fotografici davvero fantastici, ma interagisce anche con i suoi ammiratori. È capitato diverse volte, ad esempio, che la modella si mettesse a rispondere direttamente chi commenta le sue foto, esprimendo addirittura dei giudizi del tutto personali. Lo ha fatto anche qualche ora fa, sapete? A corredo di una sua ultima foto che ritrae un suo momento di relax, infatti, è spuntato, infatti, un commento, che, in un vero e proprio batter baleno, ha reso Belen Rodriguez davvero spaventata. Ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che così non l’avevamo mai vista prima d’ora.

Belen Rodriguez spaventata: la showgirl è terrorizzata, cos’è successo

Così non l’avevamo mai vista: Belen Rodriguez è realmente spaventata. Come dicevamo precedentemente, sappiamo benissimo che la showgirl argentina è solita interagire con i suoi sostenitori. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, nel rispondere ad un commento di un utente Instagram, l’ex moglie di Stefano De Martino si è mostrata davvero terrorizzata. Ovviamente, ci teniamo a specificare, non è successo affatto nulla di grave. Piuttosto, lo scambio di messaggio social, l’ha fatta realmente spaventare. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

È proprio questa la foto che, qualche ora fa, Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha catturato l’attenzione dei suoi sostenitori. Ed, in particolare, di una. Che, nel commentare, ha fatto realmente terrorizzare la showgirl. Ecco cos’è successo. E per quale motivo Belen Rodriguez è realmente spaventata.

È proprio Barbara Cappi, uno dei punti di riferimento della redazione di Tu si que Vales, a commentare la foto di Belen Rodriguez. E che, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto terrorizzare la showgirl. ‘Non aprire se bussano, è Nebula’, ha scritto Barbara, facendo riferimento a Chiara Bosco. Immediata è stata la reazione di Belen Rodriguez, che, dalle sue parole, si è realmente spaventata.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui