Carlo Verdone, dolorosissimo lutto: “Sarà sempre nel mio cuore”, il messaggio straziante è apparso sui social dell’attore romano.

È uno degli attori più famosi di sempre. Amatissimo dal pubblico, Carlo Verdone è uno dei simboli di Roma. Come lo era Massimo Marino, amico e collega di Carlo, scomparso ad aprile dell’anno scorso. Un dolore forte per Verdone, che lo aveva fatto debuttare nel film Grande Grosso e Verdone, nel ruolo di un ‘cassamortaro cinico’. Un indimenticabile personaggio per un grande attore, che Carlo salutò con un lungo messaggio sui social. Parole da brividi, quelle dell’attore. Leggiamole insieme.

Carlo Verdone, dolorosissimo lutto: “Sarà sempre nel mio cuore”, il ricordo di Massimo Marino

“Massimo Marino resterà per me non solo un amico affettuoso e premuroso ma anche una vera maschera di una Roma di oggi.” Inizia così il lungo messaggio che Carlo Verdone dedicò al suo amico e collega Massimo Marino, scomparso ad aprile del 2019, dopo una lunga battaglia. A dare l’annuncio fu la moglie Miria, attraverso Facebook. E anche per lei Carlo Verdone ebbe parole meravigliose: “Quando conobbi la moglie compresi meglio chi fosse Massimo. Una donna dolce, affettuosa, pacata, signorile. A Miria il mio abbraccio più amorevole”. In seguito, il post che l’attore condivise sui suoi social dopo la scomparsa dell’amico:

Massimo Marino resterà per me non solo un amico affettuoso e premuroso ma anche una vera maschera di una Roma di oggi…. Pubblicato da Carlo Verdone su Sabato 20 aprile 2019

Un ricordo da brividi, quello di Carlo Verdone, che racconta di aver visto Massimo in tv e di averlo subito voluto per un ruolo nel suo film Grande Grosso e Verdone, nel 2008: “Non riuscivo a non ridere per la creatività delle sue battute dette con assoluta naturalezza.”, scrisse l’attore nel post, a cui ha allegato una foto insieme a Massimo.

Massimo Marino si è spento a 59 anni in seguito ad una lunga battaglia con una brutta malattia. Molto noto nelle tv romane grazie al rotocalco Viviroma, nato nel 1995, una sorta di approfondimento sulla vita notturna nella Capitale, sono tantissime le sue ‘frasi cult’,amatissime dai fan. Frasi che sono diventate dei veri e proprio tormentoni, come “A frappè” o “Bella fratè”.