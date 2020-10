Per chi non conoscesse Nina Palmieri de Le Iene, in questo articolo vi sveliamo la sua età, il compagno e come ha annunciato di essere incinta

Nina Palmieri è nata il 26 marzo del 1976 ed ha origini abruzzesi. È laureata in Lettere ed ha iniziato la sua carriera come giornalista, collaborando con testate radiofoniche e giornalistiche. In seguito prende parte ad uno stage dello storico programma Blu notte, condotto da Carlo Lucarelli. La Palmieri non figura mai in televisione, ma lavora dietro le quinte come autrice e regista. Nel 2010 arriva il grande passo: la Palmieri fa un provino per Sex Education Show, programma in onda sul canale Fox Life, e esordisce come conduttrice. Poco dopo entra anche nella squadra de Le Iene, programma in onda su Italia Uno, nelle vesti di inviata. In questi anni la Palmieri ha fatto carriera ed indossato anche i panni della conduttrice del programma del Biscione. A causa del Covid, che ha colpito anche Giulio Golia, conduttore de Le Iene, la Palmieri ha preso il suo posto e su Instagram ha scritto: “Stasera alle Iene mi tocca entrare dalla panchina per sostituirlo (Giulio Golia ndr.) ‘causa covid’. Spero di essere degna, ma vedi di riprenderti subito e di tornare al tuo posto”.

Chi è Nina Palmieri

Nina Palmieri, inviata e conduttrice de Le Iene, ha 44 anni ed ha origini abruzzesi. Sulla sua carriera sappiamo molto, mentre sulla sua vita privata sappiamo veramente poco. La Palmieri non ama esporre la sua famiglia ai riflettori e di conseguenza possiamo trarre notizie solo dai suoi account social. Su Instagram, infatti, la Palmieri è abbastanza attiva e può contare su un account abbastanza seguito. Sul popolare social network, infatti, la conduttrice de Le Iene ha oltre 400 mila seguaci. È proprio su Instagram che la Palmieri ha svelato il voto del suo compagno, pubblicando uno scatto in cui stanno praticando surf. Pare che la loro relazione sia iniziata nel 2016 e che l’uomo abbia un servizio di noleggio barche a Formentera. Secondo indiscrezioni raccolte sul web, infatti, si celerebbe lui dietro l’account Formentera Rent Boat su Instagram. I due, nel 2017, hanno avuto anche una figlia, Amanda.

Nina Palmieri ha annunciato di essere incinta proprio alle Iene. In seguito ad un servizio dove si era occupata di documentare il procedimento del congelamento degli ovuli, la giornalista ha dichiarato di essere al quarto mese di gravidanza. La Palmieri, inoltre, aveva anche aggiunto che avrebbe ricorso a tale tecnica per assicurarsi di poter diventare mamma in futuro.