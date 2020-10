Sapete qual è il titolo di studio di Claudio Amendola? In questo articolo vi sveliamo una curiosità sul famoso attore

Claudio Amendola è uno degli attori più amati del cinema e della televisione italiana. L’attore è figlio di Ferruccio Amendola, attore anch’egli e doppiatore, e Rita Savagnone. Ha recitato in tantissimi film famosi e serie tv amatissime dagli italiani. È sposato con Francesca Neri, anche lei attrice e produttrice cinematografica, dalla quale ha avuto un figlio, Rocco, nato nel 1999. Nel settembre 2017 è stato colto da un infarto improvviso e grazie alla moglie Francesca è riuscito ad arrivare in tempo in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto cardiochirurgia del Policlinico Umberto I a Roma. È stato poi dimesso il giorno dopo essendo fuori pericolo e in seguito al malore l’attore ha smesso di fumare ed ha perso 12 chili, uscendo dal rischio di un successivo infarto fatale.

Claudio Amendola, sapete qual è il suo titolo di studio?

Sapete qual è il titolo di studio di Claudio Amendola? L’attore ha deciso di lasciare la scuola dopo la terza media e in un’intervista a Vanity Fair ha raccontato di aver preso questa decisione perchè il suo sogno era quello di diventare calciatore. Un sogno purtroppo non realizzato, ma la strada intrapresa da Amendola si è rivelata in ogni caso la migliore. Dopo la terza media, Amendola ha lavorato come commesso e manovale. L’esordio nel mondo dello spettacolo, però, arriva molto presto. A diciannove anni recita nella miniserie tv Storia d’amore e d’amicizia, dove interpreta la parte del pugile ebreo Davide Sonnino. Ad essa sono seguiti ruoli anche principali nelle commedie italiane dei primi anni ottanta, come “Amarsi un po’” e “Vacanze di Natale”. Famose sono soprattutto le sue interpretazioni nelle serie televisive. La sua fiction di maggior successo è stata sicuramente I Cesaroni, in onda dal 2006 al 2014 per sei stagioni su Canale 5.

Non possiamo dunque negare che la scelta di Claudio Amendola sia stata azzeccata. L’istruzione è sicuramente importante, ma dopo aver conseguito il titolo di studio della terza media il figlio di Ferruccio Amendola è riuscito a trovare la sua strada.