Demet Ozdemir, splendida notizia per la Sanem di Daydreamer: fan pazzi di gioia; ecco cosa è successo.

È una delle attrici più amate del momento. Si, perché è la protagonista di una delle serie tv più seguite di sempre. Parliamo di Demet Ozdemir, la bellissima attrice turca, che interpreta Sanem in Daydreamer. La storia d’amore turbolenta con l’affascinante Signor Can ha appassionato il pubblico, che segue le vicende puntata dopo puntata. E, per i telespettatori di Daydreamer è in arrivo una splendida notizia. O forse due! Andiamo con ordine: sabato pomeriggio, 10 ottobre, Can Yaman sarà ospite per la prima volta a Verissimo! Una ricca intervista per l’attore, super amato dalle donne, per la prima volta nello studio di Silvia Toffanin. Ma attenzione, ci potrebbe essere un’altra splendida sorpresa. Che riguarda proprio la dolce Sanem. Scopriamo di cosa si tratta!

Demet Ozdemir, splendida notizia per la Sanem di Daydreamer: sarà a Verissimo come Can Yaman?

Fan di Can Yaman, manca davvero poco! Sabato pomeriggio potrete godervi una bellissima intervista del vostro beniamino, che nei giorni scorsi è giunto in Italia per la registrazione di Verissimo. Non è la prima volta che l’attore turco appare in una trasmissione nel nostro paese: è già stato a C’è posta per te e a Live Non è la D’Urso. Sabato sarà la volta di Verissimo,ma…indovinate un po’? La stessa esperienza potrebbe essere vissuta presto anche dalla sua collega, Demet Ozdemir, che in Daydreamer interpreta Sanem. Seppur in modo meno ‘mediatico’ rispetto a Can, anche l’attrice sarebbe approdata in Italia, secondo quanto riporta Fanpage.it. Il motivo non è ancora chiaro, ma non è da escludersi che anche Demet sarà ospite della seguitissima trasmissione di Silvia Toffanin.

Per averne la certezza dobbiamo aspettare ancora un po’, ma, intanto, su Twitter e sui social in generale, i fan sono già impazziti. È partito l’hashtag #benveutainItaliaDemet, che in poco tempo è salito in testa alle classifiche dei trend. Insomma, l’attrice, come il suo collega Can Yaman, ha una vera e propria schiera di fan nel nostro Paese. Che non vedono l’ora di scoprire quali sorprese ci sono in arrivo. In attesa di sapere di più, seguirete l’intervista di Can a Verissimo? Noi non vediamo l’ora di scoprire cosa racconterà. Piccolo spoiler: Can parla benissimo la nostra lingua perché ha studiato al liceo italiano.