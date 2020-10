Fedez, gesto stroardinario: fan in lacrime, cosa ha fatto

Il noto cantante Fedez si è reso protagonista di un gesto straordinario: i fan hanno ringraziato l’artista in lacrime

Federico Leonardo Lucia, meglio conosciuto come Fedez, è uno dei rapper più amati e più seguiti sui social network. La sua carriera è iniziata attorno al 2011 ed ha raggiunto il successo con l’album “Sig. Brainwash – L’arte di accontentare“, di cui uno dei brani celebri è “Faccio brutto“. In seguito, Federico è diventato anche un personaggio televisivo, partecipando al talent show X Factor nelle vesti di giudice. Sposando la modella ed influencer Chiara Ferragni, il rapper ha avuto una svolta anche sui social. Oggi risulta essere uno dei cantanti più seguiti in Italia con oltre undici milioni di seguaci.

Fedez, gesto straordinario: fan in lacrime

Fedez si è reso protagonista di un gesto veramente straordinario. Una ragazza aveva pubblicato sui social una raccolta fondi per il suo cane, Leo, di dieci anni. Leo ha due ernie bilaterali che gli stanno schiacciando la prostata e rischierebbe un blocco intestinale. Il cane deve affrontare due interventi diversi tutti in una volta perché è in codice rosso. La padrona ha deciso così di lanciare una raccolta fondi sui social, alla quale ha risposto proprio il marito di Chiara Ferragni. La padrona del cane ha scritto su Twitter: “Fedez mi ha donato la somma per l’intervento. Io e papà stiamo praticamente piangendo, grazie Fede non smetterò mai di dirlo sei una persona speciale. Se penso che i miei genitori ieri erano con le lacrime agli occhi perché volevano vendersi i loro ricordi di valore”. Il tweet è stato ricondiviso da più di cento persone e in breve tempo ha fatto il giro del web.

Ci fossero più artisti come Fedez il mondo sarebbe un posto migliore.

Nonostante la fama e il successo è sempre disponibile ad ascoltare noi persone “normali”, sempre pronto a interagire con noi sui social, sono piccoli gesti che lo rendono speciale 💜 pic.twitter.com/NWD71iBl65 — Milkovich• Lucifer 👼🏻/🎃🕷️🕸️ Fan Account (@inChesterarms) October 8, 2020

Un gesto straordinario quello di Fedez. Il cantante dimostra ancora una volta di essere, oltre che un grande artista, anche un grande uomo.