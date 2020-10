Dopo il coming out nella Casa del GF Vip, Gabriel Garko si fa vedere in giro col suo compagno: scopriamo chi è, quanti anni ha e dove lavora.

A seguito del coming out fatto al GF Vip durante l’incontro con l’amica e collega Adua Del Vesco, attuale concorrente del reality di Canale 5, Gabriel Garko ha cominciato una nuova vita. Una vita senza più segreti da nascondere, da vivere finalmente alla luce del sole. Ospite a Verissimo, il bellissimo attore aveva rivelato di avere un amore, un ragazzo con cui si frequenta da un po’ e col quale per ora le cose sembrano procedere per il meglio. Ci ha pensato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, a dare un volto allo sconosciuto fidanzato di Garko. Il giornale in questione li ha infatti paparazzati mentre camminavano insieme per strada a Roma ed è risalito all’identità del ragazzo con cui Gabriel sta vivendo una storia. Scopriamo allora di chi si tratta.

Gabriel Garko, età, lavoro e provenienza del suo attuale compagno

Il ragazzo immortalato in compagnia di Gabriel Garko si chiama Gaetano Salvi ed è un ventitreenne napoletano che lavora all’aeroporto di Malpensa. Quando sono stati fotografati, i due erano andati a cena in un ristorante della capitale insieme ad un’altra coppia, quella formata da Eva Grimaldi ed Imma Battaglia. Conclusa l’importante storia vissuta per 11 anni con un certo Riccardo, Garko starebbe ora ritrovando la felicità accanto al compagno attuale, molto più giovane di lui. Lontano dal mondo dello spettacolo, Gaetano è sicuramente un gran bel ragazzo, come mostrano le foto postate sul suo profilo Instagram. Di lui non si sa ancora molto, ma il giornale Chi rivela che oltre a Gabriel, come attore Gaetano ammira anche molto anche Salvatore Esposito. La storia tra Gabriel e Gaetano Salvi è nata da poco, ma chissà che il fatto di potersi vivere ora alla luce del sole non giovi al loro rapporto.

Auguriamo il meglio a Gabriel e Gaetano.