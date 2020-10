Gerry Scotti, sapete quanti programmi ha condotto? Il numero è pazzesco

Gerry Scotti, il simpaticissimo ‘Zio Gerry’, è uno dei personaggi più amati della tv italiana, ma sapete quanti programmi ha condotto?

Volto sorridente e amichevole, battuta sempre pronta ed una grande sensibilità d’animo: sono questi gli ingredienti del successo di Gerry Scotti, all’anagrafe Virginio Scotti, uno dei conduttori più celebri ed amati del panorama televisivo italiano. Negli ultimi anni Gerry ha dimostrato di cavarsela benissimo anche in altri ruoli che non lo vedono esattamente come presentatore nel senso stretto della parola: ci riferiamo ad esempio a quando veste i panni di giudice a ‘Tu si que vales’, dove riesce ad aggiungere quel tocco di allegria e humor che rendono il programma del sabato sera di Canale 5 così gradevole. Ma sapete quante trasmissioni ha condotto Gerry Scotti? Si tratta di un numero davvero sorprendente.

Gerry Scotti, quanti programmi ci sono nel suo curriculum fino ad oggi

Gerry, conosciuto anche come Dottor Scotti o Signor Scotti, fino al 2019 contava quasi 700 prime serate e più di 8000 puntate di programmi nella fascia giornaliera. Un numero davvero sorprendente, ma che testimonia la grande carriera del 64enne nato a Camporinaldo, in provincia di Pavia. Ai suoi esordi Gerry si dedicò principalmente a programmi musicali: il 1983 fu l’anno del suo debutto che avvenne su Italia 1 con ‘DeeJay Television’, primo programma televisivo a contenitore di videoclip musicali, una sorta di MTV. Anche il Festivalbar fa parte della storia di Gerry, che vi partecipò come cantante nel 1986. Tra i programmi che ne hanno fatto un’icona della tv, ricordiamo Buona Domenica, La sai l’ultima?, Il Quizzone, Passaparola, Chi vuol essere milionario, La Corrida, Paperissima e tantissimi altri. Bravissimo anche al timone di Striscia la notizia, di cui è ormai tra i conduttori fissi delle ultime stagioni. Artista poliedrico quale è, Gerry ha divertito il pubblico anche recitando in una sit-com, ‘Io e la mamma’ con Delia Scala.

Oltre ad essere un grande professionista, Gerry Scotti è anche una persona dai grandi valori che merita sicuramente tutto il successo che ha avuto e gli auguriamo di avere ancora.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui