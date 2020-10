Ricordate Karima di Amici? Ecco com’è diventata oggi la cantante: la trasformazione è sorprendente.

Di talenti, nella scuola di Amici, ne sono passati davvero tanti nel corso degli anni. Ma pochi sono rimasti nel cuore dei telespettatori. Tra questi c’è lei, Karima, all’anagrafe Karima Ammar, che ha partecipato alle sesta edizione dello show, nel 2006, classificandosi terza. Una voce incantevole, quella di Karma, che abbiamo riascoltato in tv sul palco dell’Ariston, tre anni dopo, col brano Come in ogni ora, presentato a Sanremo. La rivedremo, nel 2011, in una versione ‘big’ di Amici di Maria De Filippi e nel 2015 arriva la bellissima esperienza a Tale quale show, il programma di Rai Uno dedicato alle imitazioni. Ma in molti la ricordano ancora tra i banchi di scuola di Amici e si chiedono: come è diventata oggi Karima? Ve lo sveliamo noi. Piccolo spoiler: la cantante ha cambiato look!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Ricordate Karima di Amici? Ecco com’è diventata oggi la cantante: nuovo look per lei

Ricordate Karima di Amici 6? La risposta sarà senz’altro sì! La voce della cantante è indimenticabile: l’allieva ha conquistato tutti in quell’edizione del talent show di Maria De Filippi. Ma in molti si chiedono com’è diventata oggi Karima? Vi risponderemo noi, mostrandovi alcuni scatti pubblicati dalla cantante di Livorno sul suo Instagram. Piccola anticipazione: dimenticate i capelli lunghi!

Eh si, Karima ha decisamente rivoluzionato il suo look. Un taglio corto, che le sta di incanto. E, come si può notare dai numerosi scatti presenti sul suo profilo, Karima continua a coltivare la sua più grande passione, quella per la musica e per il canto.

E voi, ricordate l’edizione in cui ha partecipato la cantante? A trionfare, quell’anno, fu un altro cantante, Federico Angelucci. A Karima, salita sul terzo gradino del podio, andò il premio della Critica.

Amici sta per tornare in onda

Intanto, dopo Uomini e Donne e Tu si que vales, Maria De Filippi è pronta a tornare in onda anche con Amici. La data di partenza non è ancora nota, ma i casting per la prossima edizione del talent sono partiti già da un bel po’. E la prossima edizione, la ventesima, si preannuncia ricca di novità, a partire dal blocco degli insegnanti di canto! E voi, seguirete Amici 2020? Noi non vediamo l’ora di scoprire la nuova classe del talent più longevo della tv.