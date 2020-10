Luca e Nicola Zingaretti, tragico lutto: la notizia è appena arrivata

Luca e Nicola Zingaretti, tragico lutto per i due notissimi fratelli: la triste notizia è appena arrivata, ecco cosa sta accadendo.

La notizia è appena arrivata. Ed ha gelato praticamente tutti. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che Luca e Nicola Zingaretti siano stati colpiti da un tragico lutto. La notizia, come dicevamo precedentemente, si è appresa qualche istante fa. Ed ha suscitato un interesse davvero da incredibile. Anche il Gruppo della Lega, infatti, ha voluto scrivere un messaggio di cordoglio al Consigliere Regionale del Lazio. ‘Ci uniamo al dolore della famiglia Zingaretti. Condoglianze’, recita il messaggio per il politico romano. Ecco, ma cos’è successo esattamente. Da come traspare dal web, è morta la mamma di Luca e Nicola Zingaretti. La donna, a quanto pare, era ricoverata da diverso tempo. E, soltanto pochissime ore fa, purtroppo, è morta.

Grave lutto per Luca e Nicola Zingaretti, è morta la loro madre: aveva 96 anni

Gravissimo lutto per Nicola e Luca Zingaretti. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che sia morta la madre dei due fratelli. La donna, come dicevamo precedentemente, aveva 96 anni. E, a quanto pare, era malata da diverso tempo. Una notizia davvero sconvolgente, da come si può chiaramente comprendere. E che, com’è giusto che sia, ha letteralmente addolorato i due fratelli romani. Ed, ovviamente, tutti i loro conoscenti. Appena appresa la notizia di questo lutto, infatti, il Gruppo delle Lega ha deciso di mostrare tutta la sua vicinanza al Consigliere Regionale del Lazio con un tenerissimo e doloroso messaggio. Emma Di Capua, questo è il nome della madre dei due fratelli romani, aveva una storia davvero ‘particolare’ alle spalle. Come raccontato dalla diretta interessata, infatti, la donna era di origine ebraica. E, pensate, alla sola età di 7 anni era riuscita a fuggire alla furia dei nazisti, riuscendosi così a nascondere all’interno di un convento. Differente, invece, il destino di sua madre e, quindi, bis nonna di Luca e Nicola. Che, purtroppo, è stata deportata nel campo di concentramento ad Auschwitz.

Un tragico lutto per Nicola e Luca Zingaretti, da come si può chiaramente intendere. Che, all’età di 96 anni, perdono l’affetto della loro cara madre. Sentite condoglianze!

