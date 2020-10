Lutto nel mondo del cinema: l’amata attrice è morta a 68 anni

Lutto nel mondo del cinema: l’amata attrice americana è morta a 68 anni; ha recitato anche in Ghost.

È morta all’età di 68 anni Armelia Mc Queen, nota attrice americana. Non si conoscono ancora le cause del decesso, avvenuto il 3 ottobre. Ad annunciare la scomparsa è stata la sua cara amica Dorian Hannaway, attraverso Facebook. L’attrice è conosciuta soprattutto per il ruolo in Ghost, il famosissimo film d’amore con protagonisti Demi Moore e Patrick Swayze: era Clara Brown, la sorella di Whoopi Goldberg.

Si è spenta Armelia Mc Queen, che ha recitato in Ghost, la famosissima pellicola con Demi Moore e Patrick Swayze. Nel film, l’attrice ha interpretato Clara, sorella della vulcanica Oda Mae Brown, interpretata da Whoopi Goldberg. L’attrice, nata il 6 gennaio del 1952 nel Nort Carolina, è scomparsa all’età di 68 anni, per cause ancora da definire. Ad annunciarlo, attraverso il social Facebook, la sua cara amica Dorian Hannaway: “Ora sei davvero un angelo. La mia cara amica Armelia è trapassata. Ci lascia un adorabile ricordo perché era una delle più grandi amiche che si possa avere.”, scrive nel post in cui dà l’ultimo affettuoso saluto all’attrice.

Il ruolo in Ghost è stato uno dei più importanti nella carriera della Mc Queen, ma non l’unico. L’attrice ha iniziato ben presto a dedicarsi alla sua passione, studiando prima fashion design e poi recitazioni. Tantissimi i ruoli nei musical, come quello con cui ha ottenuto grande popolarità in Ain’t Misbehavin. Oltre che in Ghost, al cinema l’abbiamo vista in tantissime altre pellicole, come Life e Bulworth – Il senatore. Ha avuto piccoli ruoli in tantissime serie tv, tra cui Willy il principe di Bel Air, Jag -Avvocati in divisa, Santa Barbara.