Martina Nasoni si racconta in esclusiva a Sologossip dopo il GF: “Il mio nuovo libro, il padre di mia figlia e Uomini e Donne”

Martina Nasoni ha vinto la sedicesima edizione del Grande Fratello. La ragazza, originaria di Terni, è riuscita a conquistare il pubblico grazie alla sua storia molto commovente. All’età di dodici anni, infatti, la Nasoni ha scoperto di soffrire di una patologia molto limitante: la cardiomiopatia ipertrofica. Dopo questa diagnosi, i medici l’hanno operata per un impianto di Pacemaker che le avrebbe consentito la normalizzazione del battito cardiaco. La Nasoni ha ispirato anche la canzone scritta da Irama “La ragazza con il cuore di latta“, presentata al Festival di Sanremo.

Martina Nasoni, l’intervista esclusiva

Dopo l’esperienza al Grande Fratello, Martina Nasoni ha deciso di raccontare la sua storia in un libro, “Questo cuore batte per tutte e due“. Ai microfoni di Sologossip, la Nasoni ha raccontato: “L’idea di scrivere questo libro nasce dal momento in cui, facendo un programma televisivo così importante, ho fatto conoscere la mia storia a tante persone. Quando sono uscita dalla casa mi hanno scritto molte persone, soprattutto mamme che mi chiedevano come poter aiutare la propria figlia o il proprio figlio. Ho deciso allora di raccontarmi in maniera dettagliata proprio per tutte quelle persone che hanno bisogno di risposte riguardo a questo argomento”. Martina dichiara di aver dedicato il libro alla sua futura bambina: “Se dovessi avere una bambina, quasi sicuramente avrà il mio stesso problema. Voglio che lei legga questo libro in modo che indirettamente le spiego che la vita è un dono meravigliosa e va vissuta al massimo”. Il libro ha emozionato anche i genitori della Nasoni: “Mio padre ha detto che è bello tosto. Ieri, infatti, dopo i primi due capitoli si è dovuto fermare. È difficile leggerlo perchè ovviamente si rivedono, è anche la loro storia”. Riguardo ai suoi ex coinquilini, invece, confessa: “In questi giorni manderò una copia a Valentina Vignali. Dentro la casa non sono riuscita a stringere un buon rapporto, ma fuori ci siamo totalmente riscoperte. Sono curiosa di sapere cosa ne pensa”.

Alla Nasoni abbiamo chiesto anche come dovesse essere il futuro padre di sua figlia e lei ha risposto: “Dovrà essere un po’ come mio padre. Un uomo con la U maiuscola, una persona che possa essere d’ispirazione e che abbia un carattere veramente forte”. Al momento, però, la Nasoni dichiara di essere single e su un’eventuale partecipazione a Uomini e Donne dichiara: “Perchè no! Sono una ragazza che ricerca sempre l’amore. Se dovesse essere di fronte alle telecamere, non ci sarebbe alcun problema. Se dovessi ricevere una proposta, che al momento non è arrivata, accetterei sicuramente”.

“Il Grande Fratello ha cambiato la mia vita”

Martina Nasoni ai nostri microfoni dichiara che il Grande Fratello ha stravolto la sua vita: “Mi ha permesso di essere la persona che ho sempre desiderato”. Riguardo al montepremi, invece, confessa: “Il montepremi è abbastanza intatto. L’ho usato per un po’ di cose che avevo promesso alla mia famiglia. L’ho usato per aiutare loro e anche me stessa, per fare le esperienze che mi servono”. Sulla nuova edizione, invece, dichiara: “Il mio preferito è Enock. Mi piace tanto. Mi sembra molto simpatico e genuino”.