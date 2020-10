La famiglia di Mika è numerosa: sapete che il cantante è terzo di cinque fratelli? La somiglianza con Fortunè è davvero clamorosa!

Mika è uno dei quattro giudici di X Factor 2020: non è la prima esperienza televisiva per il famosissimo cantante internazionale che nell’aprile 2013 l’abbiamo visto nello stesso talent show, sempre in qualità di giudice. Michael Holbrook Penniman Jr è stato così amato ed apprezzato che è stato al tavolo dei giudici per ben due edizioni di seguito, prima di tornarci, a distanza di anni, nella stagione in corso! Il cantante nato a Beirut nel 1983 è il terzo di ben cinque fratelli: lo sapevate? La mamma di origini libanesi ed il papà americano si trasferirono quando il piccolo Mika aveva solo un anno a causa della guerra civile libanese: a 9 anni, il cantante partì con la famiglia per Londra, dove ha poi costruito la sua carriera. Siete curiosi di vedere suo fratello e le sue tre sorelle? Vi mostriamo tutto!

X Factor Mika: sapete che ha tre sorelle ed un fratello? La storia della famiglia Penniman

Michael Holbrook Penniman Jr è il nome di Mika, il famosissimo cantautore nato nel 1983. E’ il terzo di cinque figlia per la sua mamma, Joannie: Yasmine, Paloma, Zuleika e Fortunè sono i nomi delle tre bellissime donne e del secondo uomo di casa. La prima nominata ha creato le grafiche dei dischi, degli spettacoli, di oggetti di design insieme a suo fratello: occhi chiari ed un viso super elegante. Ecco fratello e sorella insieme:

L’altra sorella, Paloma, è piuttosto nota alla cronaca dopo il drammatico incidente di cui è stata vittima: a lei il cantante ha dedicato un brano nell’album ‘My Name is Michael Holbrook’. La donna aveva 28 anni quando accidentalmente cadde dalla finestra del suo appartamento a Londra: riuscì grazie alle cure a salvarsi da quel tragico episodio. Ad oggi è una stilista. Zuleika, si legge sul web, è una designer di gioielli: crea oggetti per interni ed ha aperto il suo studio a Dubai. Fortunè è il fratello di Mika e la somiglianza, infatti, è davvero clamorosa. Purtroppo sul suo conto si sa ben poco ma è l’unico della famiglia, oltre Michael, ad avere il profilo social pubblico. Non c’è descrizione al suo profilo Instagram ma tante foto: in questa che vi mostriamo si nota la somiglianza con la star, oggi giudice di X Factor.