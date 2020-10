Natasha Stefanenko, la sua vita oggi: cosa fa la bella showgirl

È stata una delle showgirl più acclamate degli anni ’90, ma cosa fa Natasha Stefanenko oggi? Ecco com’è la sua vita dopo tutti questi anni.

Bionda, occhi azzurri e un sorriso che bucava lo schermo: Natasha Stefanenko è stata una showgirl amatissima dal pubblico televisivo italiano che l’accolse dalla lontana Russia negli anni ’90 per trasformarla in uno dei personaggi più famosi della tv. La modella nata a Sverdlovsk (oggi Ekaterinburg) nella Russia Sovietica, esordì nel 1992 partecipando al concorso The Look of the Year, dove arrivò prima. Il suo lavoro la porta a trasferirsi in Italia, dove il regista Beppe Recchia la nota in un ristorante e le propone di lavorare ad un programma televisivo, “La grande sfida”. Da lì inizia la carriera televisiva di Natasha che condurrà molte trasmissioni accanto a personaggi importanti come Fabrizio Frizzi. La ricordiamo, ad esempio, a ‘Per tutta la vita…?’ su Raiuno, nel 1997, con Fabrizio Frizzi, al timone di Target su Canale 5, nel 1998/1999, al Festivalbar del 2001, insieme ad Alessia Marcuzzi e Daniele Bossari. Nel 2005 approda su Sky Italia dove conduce alcuni programmi. Ma cosa fa oggi Natasha Stefanenko, sparita ormai da un bel po’ dalla tv?

Natasha Stefanenko, che lavoro fa oggi?

L’ex modella laureata in ingegneria metallurgica con un passato da nuotatrice, oggi ha più di cinquant’anni ma è ancora splendida. È sposata con l’ex modello e imprenditore marchigiano Luca Sabbioni, padre di sua figlia Sasha, nata nel 2000. Oggi Natasha si dedica molto al suo blog e qualche volta è ospite nella tv russa per incrementare lo scambio culturale tra l’Italia e il suo Paese natale. Il suo lavoro però oggi non è più la televisione, ma sui social, dove comunica le sue esperienze in fatto di regali, vestiti e cibo e dà consigli in merito. Effettivamente il profilo Instagram di Natasha Stefanenko contiene foto meravigliose, che la ritraggono in tanti momenti della sua vita e ne mostrano la bellezza rimasta intatta nel tempo.

Complimenti a Natasha e in bocca al lupo per i suoi progetti.

