Pomeriggio 5, Barbara D’Urso perde le staffe: “Tu non mi usi!”, caos in studio durante la puntata di ieri del talk di Canale 5.

Momenti di tensione, nello studio di Pomeriggio 5. Durante la puntata di ieri, mercoledì 7 settembre, si è affrontato nuovamente il tema dell’aggressione omofoba ai danni di Iconize, il noto influencer, il cui vero nome è Marco Ferrero. In seguito all’episodio, Iconize era stato ospite dalla D’Urso, per raccontare cosa gli era accaduto, dopo aver pubblicato alcune stories sul suo Instagram , in cui si è mostrato con un occhio nero a causa di un pugno ricevuto da alcuni ragazzi per strada. Qualche settimana fa, però, è spuntato un retroscena shock, dalla Casa del Grande Fratello Vip: Dayane Mello ha rivelato a Tommaso Zorzi, ex di Iconize, che quest’ultimo si sarebbe procurato i lividi da solo, per fingere l’aggressione. Una verità sconvolgente, che sarebbe stata riferita a Dayane da Soleil Sorge, amica di entrambi. Ebbene, ieri Soleil era in studio a Pomeriggio 5 e ha rivelato altri particolari sulla vicenda. Mandando su tutte le furie Barbara D’Urso, incredula per tutto quello che è emerso.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso perde le staffe in diretta: Iconize ha davvero finto l’aggressione?

Una verità clamorosa, quella emersa nella puntata di ieri di Pomeriggio 5. Della possibilità che Iconize avesse inscenato l’aggressione omofoba si era già parlato nei salotti di Barbara D’Urso. E l’influencer aveva anche replicato alle accuse, attraverso il suo Instgram.Ma, nel corso della puntata di ieri, sono emersi nuovi particolari. Un nuovo testimone, De Pisis, conferma la versione di Soleil, ammettendo di aver saputo da Iconize la stessa cosa e di aver letto messaggi e audio in cui l’influencer ammetteva proprio di voler inscenare ‘attacco’. Soleil, in difficoltà, non avrebbe voluto parlare ulteriormente, ma Barbara D’Urso, visibilmente infastidita, ha insistito affinché facesse chiarezza. Di qui, la confessione: Iconize avrebbe utilizzato dei surgelati, colpendosi da solo, per procurarsi i lividi e fingere di essere stato aggredito. La discussione, in studio, è andata avanti per minuti e si è arricchita di nuovi dettagli, lasciando di stucco Barbara D’Urso. La conduttrice, infatti, è molto sensibile all’argomento e da ormai tantissimi anni lotta contro l’omofobia. Avendo ospitato in studio Iconize, la D’Urso è senza parole: “Questa roba è molto grave! Io li ospito da tredici anni , quelli che davvero vengono picchiati. Io mi batto! Ci sono quelli che picchiano gli omosessuali che mi odiano, che sono miei haters, che mi augurano di morire… A me non me ne frega niente, io ci sono e lotto!” Poi, il messaggio per Iconize: “Però non mi usi, non mi usi! Non mi usi in questo modo, sputando sopra chi veramente…Se è così, perché io ancora non ci posso credere!”.

Una Barbara D’Urso davvero incredula, quella che abbiamo visto ieri a Pomeriggio 5. Come si evolverà la vicenda? Iconize replicherà nuovamente alle accuse rivolte dagli ospiti in studio? Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi