Quanto guadagna Enock Barwuah, fratello di Balotelli e concorrente del GF Vip? La cifra vi lascerà di stucco.

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è già un successo. Sono passate solo poche settimane dall’inizio del reality show, ma le avventure dei ‘vipponi’ nella Casa più spiata della tv hanno già conquistato il pubblico. Merito del super cast scelto da Alfonso Signorini, per la seconda volta consecutiva nelle vesti di conduttore del programma. E, tra i concorrenti più interessanti di questa edizione, c’è senza dubbio lui, Enock Barwuah. Il cognome può trarre in inganno, ma il 27 enne è il fratello biologico di Mario Balotelli. Quest’ultimo è stato dato in affidamento alla famiglia Balotelli all’età di 3 anni, mentre Enock è cresciuto con i suoi genitori biologici e le sorelle Abigail e Angel. Nonostante la ‘separazione’, Enock e Mario hanno un rapporto splendido e condividono la passione per il calcio. Anche il gieffino, infatti, è un calciatore, seppur meno noto. E sapete quanto guadagna? Ve lo sveliamo noi!

Quanto guadagna Enock Barwuah, fratello di Balotelli e concorrente del GF Vip: stipendio e cachet

Enock Barwuah è uno dei protagonisti assoluti di questo Grande Fratello Vip. Il fratello di Mario Balotelli è alla sua prima esperienza nel mondo della tv, ma a quanto pare se la sta cavando più che bene. Il bresciano è amatissimo dai telespettatori, ma anche dai suoi coinquilini nella Casa, che non lo hanno mai nominato fino ad ora. Un’esperienza inedita per Enock, che ha deciso di mettersi in gioco in uno dei reality più famosi e seguiti della nostra tv. Ma cosa fa nella vita il bel 27 enne? Come il più famoso fratello Mario, anche Enock è un calciatore e attualmente gioca nell’USD Caravaggio. In molti si sono chiesti, quanto guadagna il giovane Barwuah? Secondo quanto riporta CalciatoriLifestyle, il suo stipendio sarebbe di circa 17.500 mila euro.

Come il resto del concorrenti del GF Vip, inoltre, Enock percepisce una somma per ogni puntata in cui è presente in trasmissione. I cachet dei concorrenti variano a seconda della ‘fama’ del vip in questione: la cifra esatta non è nota, ma come riportato da Amedeo Venza qualche tempo fa, a Enock spetterebbero circa 3 mila euro a settimana. Insomma, un momento magico per il bel gieffino. Che, ne siamo certi, ha ancora tanto da regalarci in questa avventura al GF Vip! E voi, state seguendo il percorso di Enock nella Casa?