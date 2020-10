Temptation Island, costretti a censurare le bollenti rivelazioni di Salvo: la fidanzata Francesca imbarazzata risponde furiosa.

Ieri sera, mercoledì 7 ottobre, è andata in onda una nuova avvincente puntata di Temptation Island, e ancora una volta il programma è riuscito a portare gli ascolti a casa. Al timone della trasmissione Alessia Marcuzzi che col suo fare tanto attento e sensibile riesce sempre ad essere da conforto alle coppie nel villaggio. Tantissimi sono stati i colpi di scena che continuano ad avvolgere le vite dei partecipanti. Sull’isola i giorni possiamo dire trascorrono altalenanti, tra avvicinamenti scottanti e delusioni improvvise. La puntata andata in onda ieri è stata ricca di entusiasmo e ovviamente di malessere, le coppie sembrano ormai trascorrere tranquillamente i 21 giorni, certo non per tutti. Nella messa in onda di mercoledì Speranza ha mostrato tutto il suo sconforto per l’atteggiamento provocatorio che il suo fidanzato ha allacciato nei confronti della single Nunzia. I due hanno trascorso dei momenti molto bollenti in piscina, abbracciati e sempre più vicini. Speranza tornata in villaggio è caduta in uno stato di forte malessere, sfogandosi con gli altri single e con le sue compagne di viaggio. Non solo, ad animare la serata anche due inaspettati falò, quello tra Davide e Serena e un secondo avvenuto tra Antonio e Nadia. Entrambe le coppie dopo vari ripensamenti sono uscite insieme da Temptation. Ma a colpire maggiormente è stato il comportamento di Salvo, fidanzato di Francesca, l’uomo ha pronunciato delle bollenti rivelazioni, tanto che la produzione è stata costretta a censurare. Entriamo nel dettaglio delle sue parole.

Temptation Island, costretti a censurare le bollenti rivelazioni del fidanzato Salvo

La puntata di mercoledì 7 ottobre di Temptation Island è stata ricca di colpi di scena; l’entusiasmo è arrivato alle stelle durante i due falò che hanno interessato la serata, entrambi con un riscontro positivo. Le coppie ancora presenti nel villaggio sono ormai al limite, dimostrando tutto lo sconforto dopo il comportamento dei rispettivi fidanzati e fidanzate. Ad animare la serata di ieri il prorompente atteggiamento di Salvo, fidanzato di Francesca, che ha pronunciato delle rivelazioni bollenti, tanto che la produzione è stata costretta a censurare. Infatti, il problema fra i due, secondo l’uomo, appartiene alla sfera sessuale, dopo che da circa un annetto hanno subito un allontanamento. Proprio la mancanza di fisicità disturba Salvo, che apertamente ha espresso le sue opinioni. “Sa che per me conta tantissimo, lo facevamo tutti i giorni. Sa che io sono ****”, Francesca è apparsa molto imbarazzata per le parole del fidanzato tanto da esprimere tutta la sua disapprovazione.

“Quando vedi dall’altra parte che non c’è voglia, desiderio, mancanza di maturità, crolla tutto”, ha proseguito l’uomo in preda alla rabbia. La fidanzata si è mostrata altamente infastidita e riluttante, commentando allibita le affermazioni ‘bollenti’ di Salvo. Riuscirà la coppia a trovare un punto d’incontro? Lo scopriremo solo nelle prossime puntate di Temptation Island.

