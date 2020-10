Temptation Island, i cinque momenti della quarta puntata da rivedere assolutamente; riviviamoli insieme!

È andata in onda ieri, mercoledì 7 ottobre, la quarta puntata di Temptation Island. Si tratta della terzultima del docu-reality di Canale 5, condotto da Alessia Marcuzzi e dedicato alle coppie. Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. È successo davvero di tutto, a partire da ben due falò di confronto anticipati: due coppie hanno deciso di mettere fine al loro percorso nella trasmissione di Canale 5. Come è finita tra loro? Riviviamo insieme i cinque momenti più belli della puntata. Un consiglio: tenetevi forte, ne vederete e sentirete delle belle!

Temptation Island, i cinque momenti più belli della quarta puntata: arrivano ben due falò di confronto

1- Serena e Davide lasciano il programma insieme

È stato il primo dei due falò di confronto della serata, quello tra Serena e Davide. Forse il più atteso di questa edizione. Un finale inaspettato per la coppia, che decide di lasciare il programma insieme, nonostante le numerose incomprensioni. Ma con una promessa: quella di non tornare alla situazione di prima. Nel villaggio, Serena ha assaporato quella libertà che la troppa gelosia di Davide le aveva tolto. E, dopo il percorso nel reality, non è più disposta ad accettare tante cose.

Riuscirà Davide a mantenere la promessa fatta al falò e modificare alcuni aspetti del suo carattere? Non non possiamo che augurarcelo!

2- Jack e Rose

Si, parliamo proprio dell’amatissima coppia di Titanic. Ebbene, ieri una particolare versione di Jack e Rose è approdata a Temptation Island. Di chi si tratta? Di Alberto e della tentatrice Nunzia, sempre più vicini. Nella puntata di ieri, i due si sono concessi un po’ di relax nella piscina all’aperto. Ed è stato proprio Alberto a far notare il paragone con l’iconica coppia del cinema. Sentite un po’:

Un momento che non ha fatto piacere alla sua fidanzata Speranza, ma neanche a Carlotta, che con la sua solita ironia ha commentato: “Bisogna vedere lui che fine fa, Jack ha fatto una finaccia!”

3- “Hai voluto la barca…”

Ed è proprio di Carlotta che ora vi parleremo. La fidanzata di Nello è ormai una presenza fissa nella nostra rubrica del giovedì. Le sue battutine, pungenti ma ironiche, sono ormai una certezza per Temptation Island. E il pubblico la adora: sui social, le sue frasi finiscono sempre in post e meme che diventano virali in pochissimo tempo. E, chi segue la trasmissione, avrà notato che Carlotta ama utilizzare proverbi per spiegare bene le situazioni. Dopo quello della ‘gallina’ della scorsa settimana, arriva la ‘barca’. Ma attenzione, c’è qualcosa che no quadra:

Proprio così! La barca ha sostituito la bicicletta e c’è chi, sui social, ha proposto una terza versione del detto: “Hai voluto la bicicletta, ora rema!”. Insomma, Carlotta è unica!

4- Villaggio distrutto in 3…2…1…

Questo momento ve lo avevamo anticipato la scorsa settimana. È un momento che possiamo definire immancabile, se si parla di Temptation Island. Ricordate un’edizione del reality dove non siano volate sedie, lettini, divanetti o simili? Ebbene, la risposta è no. In questa edizione ci ha pensato Salvo, l’ultimo arrivato, che ha perso il controllo dopo aver ascoltato alcune dichiarazioni della sua fidanzata Francesca. Prima volano lettini, poi pugni nell’armadio. Una reazione forte, quella del fidanzato:

Le incomprensioni tra questa coppia sembrano essere davvero tante. Riusciranno a chiarirle prima della fine del percorso? Staremo a vedere.

5- Lo ‘strano’ falò tra Antonio e Nadia

Concludiamo l’elenco così come lo abbiamo aperto, con un falò di confronto. Stavolta, i protagonisti sono Antonio e Nadia. Quest’ultima, dopo essersi mostrata sempre più vicina al single Stefano, è stata chiamata da Alessia: Antonio ha deciso di rivederla. Ma nel falò, non tutto è stato chiaro: Antonio sembrava quasi in imbarazzo nel porre domande alla sua fidanzata, che, a sua volta, ha risposto a tratti, senza spiegare fino in fondo cosa ha provato nelle scorse settimane. Perfetta come sempre, è stata Alessia Marcuzzi a ‘portare avanti’ il falò, cercando di aiutare la coppia a capirsi. Coppia che, alla fine, ha deciso di uscire insieme dalla trasmissione, con la promessa di Nadia di non ricadere negli errori del passato.

Contenti per questo lieto fine tra Antonio e Nadia o vi aspettavate un epilogo diverso per loro?

Insomma, anche la puntata di ieri è stata assolutamente ricca di colpi di scena. Ben due falò, entrambi finiti bene, e tante emozioni. Ma se alcune coppie hanno già concluso il percorse, per altre è ancora tutto in gioco. E, stando alle anticipazioni della prossima puntata, ne vedremo delle belle! Noi vi aspettiamo sempre qui, giovedì prossimo, per rivivere insieme i momenti salienti della puntata. Nuovi falò infuocatissimi ci aspettano, stay tuned! A presto!