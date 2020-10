Tina Cipollari, sapete in che cosa è laureata? Non immaginereste mai

Tina Cipollari, sapete in che cosa è laureata la bella opinionista? Non immaginereste mai, un vero talento.

Siamo da anni abituata a vederla in veste di opinionista nella celebre trasmissione Uomini e donne di Maria De Filippi, affiancata dal bravissimo Gianni Sperti. Tina Cipollari ha sempre mostrato di avere una personalità alquanto spumeggiante e prorompente, non avendo mai nessun timore di dover dire la sua in ogni circostanza. Nel noto programma è una delle punte centrali, amata e criticata allo stesso tempo, in particolar modo per il suo atteggiamento nei confronti della dama appartenente al parterre femminile Gemma Galgani. Infatti, sono frequenti e conosciuti i numerosi battibecchi fra le due donne, che a quanto pare non sembrano andare d’accordo. Oggi Tina è molto amata, e deve la sua popolarità ovviamente ad Uomini e Donne. La donna ha partecipato anni fa prima in veste di corteggiatrice e in un secondo momento ha ricoperto il ruolo di tronista, la sua personalità così passionale è stata fin da subito apprezzata, tanto che Maria De Filippi le ha proposto di diventare opinionista fissa della trasmissione. La donna ha anche partecipato ad altre trasmissioni importanti, come Maurizio Costanzo Show, Buona Domenica e Pechino Express. Tina Cipollari ha però in questi anni iniziato un importante percorso di studi: sapete in che cosa è laureata? Ve lo sveliamo noi.

Tina Cipollari, sapete in che cosa è laureata l’amata opinionista?

E’ uno dei volti più amati della nota trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi, Tina Cipollari riveste da anni il ruolo di opinionista, insieme a Gianni Sperti. E’ entrata a far parte del programma da giovanissima, partecipando prima in veste di corteggiatrice e poi ottenendo il ruolo di tronista. Proprio grazie ad Uomini e Donne ha conosciuto Chicco Nalli, divenuto in seguito suo marito. I due sono stati insieme molti anni e hanno avuto tre splendidi figli; il matrimonio però è giunto alla rottura, ma Chicco e Tina sono rimasti comunque in buoni rapporti. La donna è molto amata dal pubblico in particolare per la sua personalità tanto spumeggiante, da anni ormai anima le puntate della trasmissione col suo fare birichino. Non tutti sanno però che Tina nel corso di questi anni ha iniziato un importante percorso di studi: sapete in che cosa è laureata? Ve lo sveliamo noi. La bellissima e bravissima Tina Cipollari nel 2014 ha conseguito la laurea in ‘Lettere Moderne’ e nel 2017 in ‘Filologia Romanza‘ all’Università La Sapienza di Roma. Ma non finisce certamente qui.

L’eccentrica opinionista di Uomini e donne ha anche ricevuto l’importante riconoscimento di “Laureato Eccellente” per il suo percorso di studi, che a quanto pare sembra essere stato davvero illustre. Una notizia meravigliosa di cui pochi erano a conoscenza. Non può certamente essere diversamente, dato che Tina ha sempre mostrato di possedere una grande intelligenza e un enorme talento, oltre ad essere una bellissima donna.

Segui anche il nostro canale instangram—>> clicca qui