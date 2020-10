Uomini e Donne, sapete che lavoro fa Lucrezia Comanducci?

Lucrezia Comanducci è una delle corteggiatrice di Uomini e Donne ed è contesa tra Gianluca ed Armando, ma sapete che lavoro fa?

Lucrezia Comanducci, lo sappiamo benissimo, è una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione di Uomini e Donne. Giunta negli studi televisivi del dating show di Canale 5 per un appuntamento al buio, si è facilmente fatta apprezzare dal giovane tronista Gianluca De Matteis. Non soltanto per la sua bellezza, che si sa è davvero immensa, ma anche perché Lucrezia, in diverse occasioni, è apparsa, infatti, distratta e poco interessata. Suscitanto, quindi, l’interesse di Gianluca nel sapere se la ragazza fosse poco interessata o annoiata.Badate bene, però. La bella Comanducci, infatti, non si è fatta soltanto apprezzare dal tronista, ma anche da Armando Incarnato, cavaliere del Trono Over. ‘È madre natura’, l’ha definita il napoletano in una recentissima puntata di Uomini e Donne. Da quel momento, quindi, la giovane non ha affatto perso occasione di poter conoscere entrambi. E, soprattutto, sostenere su quanto fosse indecisa su chi dei due dover corteggiare. Ma cosa sappiamo esattamente di lei? Sappiamo benissimo che le notizie che abbiamo della giovanissima sono davvero pochissime. Eppure, la domanda sorge spontanea: che lavoro fa Lucrezia Comanducci? Ecco quanto abbiamo appreso dal web.

Che lavoro fa Lucrezia Comanducci, la corteggiatrice ‘contesa’ a Uomini e Donne?

Capelli biondi, occhi azzurri, viso perfetto e fisico da far girare la testa a chiunque: sono proprio queste alcune delle caratteriste della bellezza di Lucrezia Comanducci che, senza alcun dubbio, avranno catturato l’interesse di Gianluca De Matteis, giovane tronista, ed Armando Incarnato, cavaliere del Trono Over. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente di lei? Come dicevamo precedentemente, le informazioni che abbiamo su di lei sono davvero pochissime. Oltre al fatto, infatti, di sapere che è bellissima e che è romana, non abbiamo tantissime altre notizie. Anche su Instagram, pensate, la giovane corteggiatrice ha il profilo completamente chiuso e privato. Sappiamo almeno che lavoro fa Lucrezia Comanducci? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si. Stando a quanto si apprende sul web, sembrerebbe che la bellissima romana sia un’impiegata presso una ditta di trasporti. E che, addirittura, abbia un ruolo davvero fondamentale: la parte amministrativa. Ma non credete che le ‘sorprese’ siano finite qui. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che Lucrezia Comanducci abbia anche un ‘secondo lavoro’. In particolare, sembrerebbe che la romana non faccia altro che mettere in pratica una delle sue più grandi passioni: il make up.

Insomma, sembrerebbe che la vita della corteggiatrice di Uomini e Donne non sia affatto ‘rilassante’. Sembrerebbe, infatti, che Lucrezia Comanducci come lavoro svolga un ruolo fondamentale in una ditta di trasporto. E che, infine, si dedichi al make up. Insomma, una donna dalle mille risorse, no?

