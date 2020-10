Uomini e Donne, è finita per l’amatissima coppia: “Non stiamo più insieme”, l’annuncio spiazza i fan dei protagonisti della trasmissione di Canale 5.

Brutte notizie per i fan di una delle coppie più amate tra quelle nate a Uomini e Donne di recente. Parliamo di Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli, protagonisti di un ‘particolare’ percorso nella trasmissione di Canale 5. Il trono di Carlo, infatti, è stato segnato dall’improvviso scoppio della pandemia e dal lockdown. Nonostante tutto e nonostante le limitazioni nella conoscenza, il tronista decise comunque di fare la sua scelta, provando un forte interesse per Cecilia. E la storia tra i due sembrava procedere a gonfie vele anche fuori dal programma, fino a qualche ora fa. Quando, attraverso i social,arriva la brutta notizia: Cecilia e Carlo si sono lasciati. Ad annunciarlo è stata prima lei, con alcune stories su Instagram. Qualche ora dopo, arriva la conferma di Carlo. Ecco quali sono i motivi della rottura.

Carlo e Cecilia si sono lasciati! La coppia si è formata qualche mese fa, nello studio di Uomini e Donne, ma poche ore fa la doccia fredda per i fan. Attraverso alcune stories, è Cecilia a svelare per prima la verità sulla sua situazione sentimentale, spiegando che è stata una decisione presa di comune accordo, senza rabbia e senza rancore. Con la voce rotta dall’emozione, Cecilia spiega che Carlo è stata una persona importantissima per lei, ma a un certo punto qualcosa è andato storto: “Non sarò mai quella donna che resta quando non si sente amata abbastanza. E non ci può mai essere nella coppia chi ama di più e chi ama meno. L’amore è una cosa che ti scoppia dentro, che senti incondizionatamente… E purtroppo questa cosa non c’era da parte di entrambi”. Proprio così, a quanto pare, i sentimenti di Carlo non erano forti come quelli di Cecilia, che, comunque, non ha risentimenti nei confronti del suo ormai ex: “Succede…”. Nonostante sia finita,insomma, i due continuano a volersi bene.

A confermare la rottura anche Carlo, che ammette che si è trattata di una decisione davvero sofferta. L’ex tronista riconosce tutti i pregi di Cecilia, con cui ha vissuto momenti meravigliosi, ma ammette di non riuscire a darle quanto lei merita: “Non posso permettermi di stare con una persona e non essere capace di dare delle attenzioni che lei merita, non ce la faccio.” Anche Carlo conferma che si sono lasciati bene, augurandosi il meglio a vicenda. E voi, vi aspettavate questo epilogo per la coppia?