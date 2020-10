Anna Tatangelo, drastica decisione: tutti l’hanno notato, cosa c’è dietro? Ecco cosa è accaduto nelle ultime ore.

Lei è una delle cantanti più amate del momento. Bella, simpatica e soprattutto dalla voce incantevole, Anna Tatangelo può contare su una vera e propria schiera di fan, che la seguono ormai da tantissimi anni. E non solo ai concerti! La cantante di Sora, infatti, è una delle più seguite anche sui social, in particolare su Instagram, che è diventato ormai il social network più utilizzato dai vip: il suo profilo ufficiale conta un milione e 600 mila followers! Ed è proprio lì che, da qualche ora, è accaduto qualcosa di davvero particolare, che tutti hanno notato. Una scelta drastica, quella della cantante. Cosa c’è dietro? Scopriamo di più!

Anna Tatangelo, drastica decisione: tutti l’hanno notato, cosa è accaduto al suo profilo Instagram?

Ebbene si, Anna Tatangelo lo ha fatto di nuovo! La cantante ha completamente rivoluzionato l’aspetto del suo profilo Instagram, cancellando completamente tutte le foto presenti sui social. Sulla sua pagina, al momento, appare soltanto un’immagine, decisamente ‘misteriosa’: la scritta C’era una volta… su un sfondo nero. La stessa immagine è stata utilizzata anche come foto del profilo, tutto il resto delle foto è praticamente scomparso. Cosa c’è dietro questa scelta della cantante? Come abbiamo detto, non è la prima volta che la Tatangelo modifica il suo profilo. L’ultima volta, Anna ha cancellato tutto in vista dell’uscita del nuovo singolo, per creare attesa ed eccitazione nei fan. Sarà ancora una volta questo il motivo?

Staremo a vedere! Quel che è certo è che i followers non vedono l’ora di scoprire quali sorprese Anna ha in serbo per loro, certi che è in arrivo una nuova ‘bomba’, dopo il successo di Guapo, il brano realizzato in collaborazione con Geolier, che è diventato un vero e proprio tormentone. Ne è in arrivo un altro, per la gioia dei fan! Non ci resta che attendere news! E voi, vi eravate accorti del ‘nuovo look’ del profilo di Anna Tatangelo?