Carlo Acutis, manca pochissime alla cerimonia di beatificazione: come seguirla in diretta televisiva Sabato 10 Ottobre, tutti i dettagli.

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato. Proprio domani, Sabato 10 Ottobre, si svolgerà la cerimonia di beatificazione di Carlo Acutis, il quindicenne morto nel 2006 a causa di una leucemia fulminante. La richiesta della sua beatificazione è giunta dal postulatore Nicola Gori. Ed è stata accolta soprattutto perché nel giovane Carlo Acutis sono stati riconosciuti alcuni principi cardini che permettono di svolgere ampiamente il processo di beatificazione. Ecco, ma ammesso che tra pochissime ore si darà inizio alla cerimonia, com’è possibile seguirla? Ovviamente, vi anticipiamo, è possibile seguirla non soltanto in diretta televisiva, ma anche da ‘vicino’ per tutti i fedeli che sono giunti ad Assisi per prendervi parte. Siete curiosi di saperne molto di più? Ecco tutti i dettagli.

Carlo Acutis, come è possibile seguire le cerimonia di beatificazione del 10 Ottobre

Proprio domani, Sabato 10 Ottobre, si svolgerà la cerimonia di beatificazione di Carlo Acutis, il giovane quindicenne che, nel lontano 2006, è morto di leucemia fulminante presso l’ospedale di Monza. Ecco, ma com’è possibile seguirla? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che già da stasera, Venerdì 9 Ottobre, dalle ore 21 sarà possibile, per le 880 persone riunite in piazza della basilica di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi, dare origine ad una veglia. La cerimonia di beatificazione di Carlo Acutis, invece, inizierà domani e verrà trasmessa in diretta televisiva su TV2000 e su altre reti internazionali. E non solo. Per gli altri 3000 mila iscritti, infatti, sono stati adibiti ben tre maxi schermi nei punti centrali della città di Assisi. Ai quali, a seconda delle piazze, si può accedere dalle 15 alle 16:15. Oppure, dalle 14:30 alle 16:15.

Ma non è affatto finita qui. Oltre ad assistere alla cerimonia di beatificazione di Carlo Acutis in diretta televisiva o dalle piazze adibite appositamente, è possibile visitare la salma del giovane quindicenne fino al 17 Ottobre. Non vi è l’obbligo di prenotazione, sia chiaro. Piuttosto, per Sabato 10 e Domenica 11, gli orari di ingresso sono previsti dalle ore 8:15 alle ore 24. Mentre per i restanti giorni, l’ingresso è previsto dalle ore 8:15 alle ore 22. Salvo, però, per l’ultimo giorno. Sabato 17 Ottobre, infatti, è possibile visitare la salma soltanto dalle 8 alle 10.

