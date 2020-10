Eleonora Daniele, sapete che lavoro faceva prima del successo?

Eleonora Daniele ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo con il Grande Fratello, ma che lavoro faceva prima del successo?

Attualmente è al timone di ‘Storie Italiane’, ma sappiamo benissimo che la carriera di Eleonora Daniele è davvero ricca di esperienze televisive. Non soltanto, infatti, la giovanissima giornalista è la colonna portante di questo famosissimo e seguitissimo programma quotidiano, ma in precedenze ne è stata la conduttrice anche di tantissimi altri. A partire, quindi, da ‘Uno Mattina’ fino a tantissime altre esperienze davvero incredibili. Ebbene, ma vi ricordate com’è iniziato il suo successo? Beh, ammettiamolo: è davvero difficile dimenticarlo. Oltre a prendere parte come figurante in ‘La sai l’ultima?’, la Daniele, nel 2001, prende parte al Grande Fratello. E da lì, lo sappiamo, la sua notorietà ha raggiunto dei livelli altissimi. La domanda, però, che adesso ci facciamo è: che lavoro faceva Eleonora Daniele prima del successo? Sappiamo benissimo che, dal punto di vista scolastico, la conduttrice di ‘Storie Italiane’ ha un curriculum incredibile, ma cosa faceva quando ha varcato la soglia rossa di Cinecittà? Ecco tutti i dettagli.

Che lavoro faceva Eleonora Daniele prima del successo?

La carriera di Eleonora Daniele, lo sappiamo benissimo, è iniziata diversi anni fa con la sua partecipazione al Grande Fratello, eppure ma che lavoro faceva all’epoca? Sappiamo benissimo che, nel 2013, si è laureata in Scienze della Comunicazione. E che, nel 2012, invece, si è scritta all’Ordine dei Giornalista. Ma che professione svolgeva quando ha varcato la porta rossa della casa di Cinecittà? Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che all’epoca Eleonora Daniele lavorava in banca. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, dopo la partecipazione al programma, la vita dell’ex concorrente del GF è letteralmente cambiata. Non soltanto è diventata una donna di successo, moglie e mamma della piccola Carlotta, ma ha anche lasciato il suo posto in banca per intraprendere la carriera da conduttrice televisiva. E che carriera, oseremmo dire!

Eravate curiosi di sapere che lavoro faceva Eleonora Daniele prima del suo incredibile successo? Come al nostro solito, vi abbiamo accontentato. Ma voi ve l’aspettavate?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui