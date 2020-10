Elga Enardu, allenamento semplice e super efficace: li avete mai fatti questi incredibili esercizi? Ecco di che cosa parliamo esattamente.

Insieme a sua sorella Serena, Elga Enardu è, senza alcun dubbio, la vera e propria regina di Instagram. Il suo debutto nel mondo del piccolo schermo, lo sappiamo benissimo, è avvenuto tantissimi anni fa. Quando, dopo l’esperienza di sua sorella a Uomini e Donne, anche lei ha deciso di prendervi parte. E di tentare, soprattutto, di trovare l’amore. Certo, il suo percorso non è finito affatto nei migliori dei modi. Ricordiamo tutti, infatti, il ‘no’ di Marcelo Fuentes. Tuttavia, la partecipazione al programma comunque le ha comportato dei benefici. Non soltanto perché, dopo il dating show di Canale 5, si è sposata con Diego Daddì, ex corteggiatore della compagna di ‘trono’ di Elga, ma anche perché ha acquisito una popolarità davvero incredibile, soprattutto sul suo canale social ufficiale. È proprio qui che la gemella di Serena condivide ogni cosa con i suoi adorati sostenitori. Non soltanto, ad esempio, scatti fotografici davvero incantevoli, ma anche tutto ciò che le succede durante le sue classiche giornate. Un po’ di tempo fa, infatti, Elga Enardu ha voluto condividere anche il suo allenamento. Un ‘workout’ che, diciamoci la verità, allena tutto il corpo e che, con pochissimi esercizi, assicura dei risultati davvero efficaci.

Elga Enardu, allenamento ‘total body’: quattro semplici ma efficaci esercizi da fare assolutamente

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Elga Enardu non perde mai occasione di poter condividere ed interagire con i suoi numerosi sostenitori. Talvolta in compagnia di suo marito Diego Daddì, altre volte, invece, splendida con sua sorella Serena, l’ex tronista di Uomini e Donne è solita rendere partecipi i suoi ammiratori della sua vita e, soprattutto, delle sue giornate. Lo ha fatto anche un bel po’ di tempo fa. Quando, attraverso una serie di Instagram Stories, la bellissima Elga Enardu ha voluto mostrare il suo allenamento, semplice ma efficace, che può essere svolto direttamente dalle vostre case. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutti i dettagli:

Ovviamente, un buon allenamento non può assolutamente iniziare se non c’è un riscaldamento alla base. E lo sa bene Elga Enardu. In questo video mostrato in alto, infatti, l’ex tronista ha raccontato di aver compiuto: 10 torsioni con la testa; 10 piegamenti del capo; 10 movimenti circolari con le braccia avanti e indietro; 10 torsioni del busto e 10 piegamenti sulle gambe;

alla base. E lo sa bene Elga Enardu. In questo video mostrato in alto, infatti, l’ex tronista ha raccontato di aver compiuto: 10 torsioni con la testa; 10 piegamenti del capo; 10 movimenti circolari con le braccia avanti e indietro; 10 torsioni del busto e 10 piegamenti sulle gambe; Primo esercizio: prendete una classica sedia da tavola; appoggiate il ginocchio e il palmo della mano sopra; l’altra, invece, è in posizione dritta dinanzi alla sedia e l’altro braccio, infine, alza due pesetti da 2 kg ciascuno. La posizione da adottare con il braccio che esegue l’esercizio è davvero semplice: rivolgete il gomito verso l’esterno ed allungate, ovviamente verso il basso, e piegate il braccio a novanta gradi. Il muscolo che lavorerà per questo esercizio è il tricipite;

prendete una classica sedia da tavola; appoggiate il ginocchio e il palmo della mano sopra; l’altra, invece, è in posizione dritta dinanzi alla sedia e l’altro braccio, infine, alza due pesetti da 2 kg ciascuno. La posizione da adottare con il braccio che esegue l’esercizio è davvero semplice: rivolgete il gomito verso l’esterno ed allungate, ovviamente verso il basso, e piegate il braccio a novanta gradi. Il muscolo che lavorerà per questo esercizio è il tricipite; Secondo esercizio: è il classico ‘dip panca’. Anche in questo caso, così come l’esercizio precedente, il muscolo che va a lavorare di più è il tricipite. Interessante, vero? Ecco, ma come si può svolgere? Ovviamente, per prima cosa appoggiate i palmi delle vostre mani sul bordo della sedia o della panca e stendete le gambe davanti a voi. Badate bene, però. Questa è la posizione di partenza! Come secondo step, infatti, dovrete piegare le braccia e scendere con il bacino fino al pavimento e formare, nel frattempo, con le braccia un angolo di novanta gradi. Unica raccomandazione: non inarcate la schiena, ma tentate di assumere sempre una posizione eretta!

è il classico ‘dip panca’. Anche in questo caso, così come l’esercizio precedente, il muscolo che va a lavorare di più è il tricipite. Interessante, vero? Ecco, ma come si può svolgere? Ovviamente, per prima cosa appoggiate i palmi delle vostre mani sul bordo della sedia o della panca e stendete le gambe davanti a voi. Badate bene, però. Questa è la posizione di partenza! Come secondo step, infatti, dovrete piegare le braccia e scendere con il bacino fino al pavimento e formare, nel frattempo, con le braccia un angolo di novanta gradi. Unica raccomandazione: non inarcate la schiena, ma tentate di assumere sempre una posizione eretta! Terzo esercizio: con questo esercizio, vi anticipiamo, si cambiano i muscoli. Non saranno più, infatti, a lavorare i tricipiti, bensì i bicipiti. Mettete nelle vostre mani sempre dei pesetti di 2 kg, rivolgete verso l’esterno il palmo della mano e piegate il braccio fino a formare un angolo di 90 gradi;

con questo esercizio, vi anticipiamo, si cambiano i muscoli. Non saranno più, infatti, a lavorare i tricipiti, bensì i bicipiti. Mettete nelle vostre mani sempre dei pesetti di 2 kg, rivolgete verso l’esterno il palmo della mano e piegate il braccio fino a formare un angolo di 90 gradi; Quarto esercizio: si ritorna a lavorare i muscoli degli esercizi iniziali con l’esercizio denominato ‘estensione dei tricipiti con manubri’. Sedetevi su di una sedia, drizzatevi con la schiena e guardate, anzi fissate un punto davanti a voi. Una volta fatto questo, flettete i gomiti dietro e il vostro busto ed iniziate a piegare ed allungare nuovamente le vostre braccia. Vi raccomandiamo: movimenti lenti e controllati;

Insomma, un allenamento davvero semplice quello che Elga Enardu, un po’ di tempo fa, ha mostrato sui suoi canali, ma più che efficace. Anche perché, ammettiamolo, i risultati sul corpo dell’ex tronista si vedono alla grande, no?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui