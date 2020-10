Elisabetta Canalis, body troppo piccolo: si vede tutto, incidente bollente

Incidente bollente sui social per Elisabetta Canalis: la showgirl indossa un body troppo piccolo e i fan se ne accorgono

Elisabetta Canalis è una delle modelle italiane più belle e soprattutto più famose. La showgirl è originaria di Alghero, in Sardegna, e per molti anni è stata il sogno proibito di molti uomini. Nonostante siano passati alcuni anni dalla sua giovanezza, ancora oggi la Canalis è un’icona di bellezza. La modella ha iniziato la carriera come velina di Striscia la Notizia, accanto a Maddalena Corvaglia. Ha recitato poi sia in televisione con Carabinieri che al cinema con “Natale a New York” e “La seconda volta non si scorda mai“. Nella sua vita ha avuto diverse storie d’amore: da Bobo Vieri a George Clooney, fino al chirurgo italo-americano Brian Perri, con il quale ha avuto anche una figlia, Skyler Eva.

Elisabetta Canalis, incidente bollente sui social: body troppo piccolo

Elisabetta Canalis è molto seguita sui social network, in particolare su Instagram, dove ha superato i due milioni di seguaci. I suoi fan non sono solo italiani, molti provengono anche dal resto del mondo. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. Di recente, la showgirl ha pubblicato un video in cui effettua un cambio di outfit: prima in asciugamano, poi con un body di pizzo nero ed infine con una vestaglietta.

Il body indossato da Elisabetta Canalis, però, è troppo piccolo. La showgirl rischia l’incidente bollente sui social e i fan se ne accorgono. La risposta della modella, però, è da applausi. La Canalis emula Laura Pausini, quando durante un concerto a Lima, in Perù, le si aprì la vestaglia e molti affermarono fosse nuda. La modella ha risposto come la cantante: “Ce l’ho come tutte“.