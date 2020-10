Elisabetta Gregoraci, mentre è al Gf Vip sul suo profilo spunta uno scatto ‘bollente’ che non passa assolutamente inosservato.

Il Grande Fratello Vip 5 è iniziato solo da poche settimane, ma i colpi di scena nella Casa più spiata della tv sono stati già tantissimi. A partire dalla complicata storia tra Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco, che, da quanto è emerso, non sono stati mai realmente insieme. Ma, tra i concorrenti più in vista di questa edizione, c’è senza dubbi anche lei, Elisabetta Gregoraci. Bella come il sole, la showgirl calabrese si sta facendo apprezzare, sia dal pubblico che dai suoi coinquilini, per la sua semplicità e schiettezza. In particolare, è Pierpaolo Pretelli ad essere rimasto colpito da lei, ma, per il momento, il ‘flirt’ tra i due non sembra decollare. La bellezza di Elisabetta, però, non può passare inosservata…e neanche sui social! Dove, mentre lei è nella casa, lo staff della Gregoraci ha condiviso uno scatto che ha decisamente infiammato i followers! Date un’occhiata!

Di bellezza nella Casa del GF Vip ce ne sono tantissime. E una di queste è Elisabetta Gregoraci. La meravigliosa showgirl ha accettato per la prima volta di mettersi in gioco in un reality, spinta dalla presenza di Alfonso Signorini, per cui nutre una profonda stima. E mentre Eli incanta i suoi coinquilini con le sue pose in costume, fuori dalla Casa c’è chi gestisce i suoi profili social. E, proprio poco fa, è spuntato uno scatto sul suo profilo Instagram che non poteva passare inosservato. Il motivo? Giudicatelo con i vostri occhi:

Eh si, Elisabetta indossa un particolare completo intimo, in pizzo, che mette in risalto il suo fisico scultoreo! Dire che è bellissima è riduttivo e siamo certi che la penserebbe così anche Pierpaolo, l’ex velino con cui Elisabetta ha legato particolarmente nella Casa. Tra i due nascerà qualcosa in più di una semplice amicizia? Staremo a vedere! Non ci resta che attendere le prossime novità direttamente dalla casa più spiata della tv!