Gerry Scotti, splendida notizia: l’annuncio inaspettato è arrivato a Verissimo, la trasmissione del sabato condotta da Silvia Toffanin.

Sabato, 10 ottobre 2020, è in onda una nuova puntata di Verissimo. Una puntata ricca di ospiti super interessanti, da Lorella Cuccarini, che racconterà tutta la verità sul suo rapporto con Alberto Matano, a Can Yaman, per la prima volta nello studio di Silvia Toffanin. Ma non è tutto: nella puntata di domani, ci sarà anche uno dei conduttori più amati della nostra tv, Gerry Scotti! Una intervista imperdibile, quella di Gerry, durante la quale ci sarà un annuncio assolutamente inaspettato! Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Gerry Scotti, l’annuncio inaspettato è arrivato a Verissimo: il conduttore sta per diventare nonno

Gerry Scotti è tra gli ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di sabato 10 ottobre. Il conduttore sarà protagonista di un’intervista meravigliosa, durante la quale svelerà una notizia splendida. Lo ‘zio’ Gerry, come lo chiamano gli affezionati fan, sta per diventare nonno! Proprio così, e il conduttore ha condiviso la sua gioia immensa col pubblico, annunciando la notizia proprio a Verissimo. Il re dei quiz ha spiegato che suo figlio Edoardo e la moglie hanno cercato e voluto un figlio durante il lockdown. “Ci siamo trovati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio. Sono molto felice per loro”, spiega Gerry, che specifica come i futuri genitori non abbiano ancora scelto il nome per il nascituro. Il conduttore esprime anche il desiderio di avere più nipoti, essendo lui figlio unico ed avendo avuto soltanto un figlio.

Insomma, una gioia grandissima per il conduttore di Caduta Libera. E stando alle anticipazioni, sarà un’intervista davvero da non perdere. E voi, seguirete la puntata in onda domani su Canale 5? Appuntamento alle ore 16.00!