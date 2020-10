GF VIP 5, è arrivata la decisione su Francesca Pepe: la modella torna in tv

È arrivata la decisione del GF VIP 5 su Francesca Pepe: la modella torna in tv, ecco dove la vedremo e soprattutto quando

Francesca Pepe, o con la ‘k’ se preferite, è sicuramente una delle concorrenti più discusse della quinta edizione del GF VIP. La modella nella casa più spiata d’Italia non ha fatto sconti a nessuno ed ha litigato quasi con tutti i suoi coinquilini. La prima vittima è stato Tommaso Zorzi, con il quale poi ha stretto amicizia. Dopo Zorzi, la Pepe è passata a Stefania Orlando, che a causa della modella ha perso tutta la sua compostezza. Dopo la Orlando, le vittime della Pepe sono state Adua Del Vesco e Dayane Mello, che addirittura le ha rovesciato il trucco per terra. La Pepe ha perso il televoto al fotofinish proprio con la Del Vesco, ma la sua eliminazione – decisamente a sorpresa – ha suscitato numerose polemiche. Il Codacons ha fatto un esposto per verificare la validità del televoto e nei giorni scorsi è circolata un’indiscrezione veramente clamorosa: la Pepe potrebbe tornare nella casa più spiata d’Italia.

GF VIP 5, è arrivata la decisione su Francesca Pepe

Francesca Pepe potrebbe rientrare nella casa del GF VIP 5: è questa l’indiscrezione che circola da alcuni giorni sul web. La produzione starebbe valutando la validità del televoto della scorsa settimana. I fan ovviamente sperano, ma nel frattempo pare sia già arrivata la decisione sulla modella. Come riporta Giuseppe Porro sulla propria pagina, infatti, la Pepe – almeno per il momento – tornerà in televisione, ma non nella casa più spiata d’Italia. La modella ed ex compagna di Vittorio Sgarbi sarà tra i protagonisti della prossima puntata di Live – Non è la D’Urso, in onda domenica su Canale 5 in prima serata.

Questa sera dunque, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Pepe non farà il suo ritorno nella casa. È probabile che l’eliminazione della modella venga confermata.