GF Vip, Adua Del Vesco: che combina? Signorini non ci può credere

GF Vip, che combina Adua Del Vesco: ammette la nuova bugia, confessando tra le lacrime di fronte a tutti e Signorini non ci può credere.

Continuano i chiarimenti e le confessioni al GF Vip e ancora una volta la protagonista è Adua Del Vesco, che combina? Già al centro dell’attenzione per la lite shock con Tommaso Zorzi riguardo alle sue dichiarazioni sulla sessualità di Massimiliano Morra. Durante un confronto in presenza di Matilde Brandi e Stefania Orlando, l’attrice ha voluto scusarsi con l’influencer milanese per aver mentito riguardo al fatto di essersi incontrati in albergo prima dell’ingresso nella casa del GF Vip, punto sul quale aveva in principio negato con fermezza. Adua del Vesco ha spiegato a Tommaso Zorzi di aver continuato con la bugia perché si è ritrovata in una situazione difficile che non è riuscita a gestire. In lacrime, l’attrice ha affermato di essere molto sensibile e non riuscire ad accettare di passare per una bugiarda patologica.

GF Vip, Adua del Vesco in lacrime: nuova confessione, che combina?

Durante il confronto con Tommaso Zorzi, la presenza di Matilde Brandi e Stefania Orlando ha molto aiutato la giovane attrice e finalmente pare essere uscita fuori la verità su come sono andate le cose in albergo tra i due concorrenti. Da quanto raccontato, i due si sono chiesti reciprocamente se conoscessero qualcuno degli altri inquilini e Adua Del Vesco ha fatto il nome di Massimiliano Morra spiegando al giovane che la sua presenza la turbasse a causa del loro trascorso. A quel punto Tommaso Zorzi, leggendo tra le righe, notando la titubanza dell’attrice, avrebbe chiesto se Massimiliano Morra fosse gay senza avere smentita o conferma dall’attrice. Al GF Vip, tra le lacrime, sembra essere stato chiarito un altro mistero e, finalmente, pare che Adua Del Vesco sia in pace con se stessa per aver confessato tutta la verità.

Al momento, pare che la serenità sia tornata nella casa del GF Vip, stasera scopriremo se durerà.