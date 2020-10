Una concorrente del GF VIP vuole abbandonare la casa: la confessione è arrivata a poche ore dalla diretta. Ecco di chi si tratta.

Il Grande Fratello VIP quest’anno è ricco di sorprese, ogni giorno! E’ iniziato con colpi di scena ed in tutte le puntate fuoriescono segreti e dettagli su concorrenti, mai rivelati prima! La vicenda che tira in ballo Adua e Massimiliano è sicuramente la più chiacchierata: i due hanno rivelato di non aver mai avuto una storia! La notizia ha scosso parecchio il pubblico a casa ed i presenti in casa: proprio Tommaso e Francesco Oppini all’interno del reality non riescono a farsene una ragione, perchè hanno mentito a tutti? Intanto vi sveliamo che un colpo di scena arriva anche a pochi minuti dalla diretta di questa sera, 9 ottobre. Riguarda Myriam Catania: ecco cosa succede.

GF VIP, la concorrente vuole abbandonare la casa: la confessione a poche ore dalla diretta

Myriam Catania vuole abbandonare la casa! La doppiatrice durante una chiacchiera con le sue coinquiline, Stefania e Matilde, ha fatto una domanda piuttosto curiosa: “Secondo voi devo aspettare la fine della puntata per andare via? Se non fosse che posso uscire grazie al pubblico non interrompo la serata?”. L’attrice aveva chiesto ai suoi compagni d’avventura di mandarla in nomination ma era stata salvata dal televoto: il pubblico da casa nella scorsa puntata ha deciso di eliminare dal gioco Franceska Pepe. Stefania e Matilde nel pomeriggio hanno provato a convincere Myriam ad attendere la fine della puntata ma la doppiatrice sembra esser davvero ferma sulla sua decisione. Non si sente più a suo agio nella casa, ha bisogno di tornare dai suoi cari, dal suo compagno e dal suo bambino piccolo. La Catania sembra esser davvero decisa a lasciare la casa questa sera: “È nella natura delle cose… un mese è abbastanza”.

In giornata, la Catania ha ricevuto un messaggio aereo: “Ti amiamo, resisti” sono le parole scritte in cielo per lei da parte della sua famiglia. Riuscirà a resistere qualora non dovesse esser lei la più votata?