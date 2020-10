GF Vip, Franceska Pepe furibonda: “Ho litigato con un’autrice!”, la confessione in diretta durante la puntata.

poco prima della puntata.È successo davvero di tutto, nella puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 9 ottobre. A partire dall’ennesimo confronto tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, che, da come è emerso nella scorsa puntata, non sono mai stati realmente una coppia. E, nello studio della trasmissione, è apparsa anche lei, l’eliminata della scorsa puntata, Franceska Pepe. Un’eliminazione molto discussa, quella della modella, amatissima dal pubblico, che ha persino chiesto di annullare il verdetto del televoto, reputato irregolare. Franceska, però, è purtroppo definitivamente eliminata. Ma, proprio durante la diretta di questa sera, l’ennesimo colpo di scena. Appena entrata in studio, Franceska rivela di aver litigato con una delle autrici della trasmissione, ragion per cui era indecisa se partecipare o meno alla puntata. Ecco cosa è successo.

Anche se è uscita dalla casa, Franceska Pepe continua a regalare momenti unici a questa trasmissione. Questa sera, durante la puntata, Alfonso aveva anticipato che Franceska era furibonda. Il motivo? Lo ha svelato proprio lei quando è entrata in studio, nonostante un bel po’ di indecisione: “Ho litigato con un’autrice…Per malintesi, lo sai com’è quando c’è la diretta, la tensione..” Ma Alfonso Signorini ha indagato sulla vicenda, chiedendo di più sull’accaduto e Francesca racconta: “Non sopporto le mancanze di rispetto. Si è scaldata troppo, mi ha alzato la voce!”. Insomma, un vero colpo di scena, nei primi minuti della puntata!

Che dire, quando si tratta di Franceska Pepe, non ci si annoia di certo! E voi, siete tra quelli che vorrebbero di nuovo la modella nella Casa?

Se la risposta è si, potrete ‘consolarvi’ così: Franceska sarà in diretta a Live Non è la D’Urso nella prossima puntata, in onda domenica sera in prima serata! Siamo certi che ne vedremo delle belle!