GF Vip, le parole che indignano il web: guai in vista per Andrea Zelletta?

GF Vip, “Vieni qua che non ti faccio sentire piú mamma”: una delle frasi che hanno fatto indignare il web, guai in vista per Andrea Zelletta?

Non c’è pace per i concorrenti del GF Vip che ogni giorno si ritrovano ad affrontare nuovi confronti, momenti di crisi, lacrime e liti. Se poco dopo la fine della scorsa puntata i protagonisti di uno scontro shock erano stati Tommaso Zorzi e Adua del Vesco, l’attrice che ha da poco fatto l’ennesima confessione incredibile, ad essere protagonista in questo caso è Andrea Zelletta. Il bel tronista, fidanzatissimo con Natalia Paragoni, ha un legame molto forte con Matilde Brandi e si è sempre comportato in modo impeccabile all’interno della casa piú spiata d’Italia. Da qualche ora, tuttavia, i social sono impazziti a causa di alcune frasi che proprio Andrea Zelletta avrebbe pronunciato, come “Vieni qui che non ti faccio sentire piú mamma” ad esempio: guai in vista?

Il giovane Andrea Zelletta, diventato noto al pubblico con la sua partecipazione al celebre programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne” dove ha incontrato la sua attuale fidanzata, si è lasciato sfuggire alcune frasi scherzose. Frasi indirizzate alle donne, in particolare alle mamme, in cui il concorrente le tentava con finta sensualità e che, pare, non sono piaciute affatto, infatti sul web in molti hanno parlato di un comportamento sessista. Andrea Zelletta, concorrente del GF Vip, a quanto pare stava solo imitando i comici Pio e Amedeo, ragion per cui le sue parole non sarebbero in alcun modo offensive o specchio di ciò che lui realmente pensa. Il potere dei social, però, si è dimostrato forte già in passato quindi bisognerà attendere la puntata di questa sera per scoprire se ci sono guai in vista per il dolce Andrea Zelletta e il suo percorso nella casa del GF Vip.

Siamo certi della buona fede di Andrea Zelletta, che si è sempre comportato in maniera rispettosa: voi che ne pensate?