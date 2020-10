GF Vip, “Avete fatto petting?”: la domanda imbarazzante di Antonella Elia in diretta, ecco cosa è successo.

Una puntata infuocatissima, quella di stasera del Grande Fratello Vip. Una puntata in cui, inevitabilmente, si è parlato della ‘soap opera’ più chiacchierata del momento. La storia, rivelatasi finta, tra Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, ha ancora tanti punti interrogativi. E nella puntata di questa sera, i due sono stati messi alle strette dal conduttore, con domande ben mirate a cui non hanno potuto non rispondere. Tra queste, anche la domanda: “Tu e Adua avete mai fatto sesso?”. La risposta di Massimiliano ha spiazzato tutti, compresa Adua. Ma, anche in questo caso, non è stata fatta chiarezza completamente. A tal punto che, in studio, Antonella Elia e Pupo hanno cercato di indagare sulla questione. In particolare, la Elia si è lasciata andare ad una domanda davvero imbarazzante. Ecco cosa è successo.

GF Vip, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco: arriva la domanda imbarazzante di Antonella Elia,

Massimiliano Morra ed Adua Del Vesco hanno fatto sesso? Se l’attrice ha risposto alla domanda di Alfonso con un secco no, la risposta di Massimiliano ha insinuato un bel po’ di dubbi nel pubblico. “Ni”, risponde Morra, spiegano che non è successo, ma che ci sono andati molto vicini. Una versione con cui la Del Vesco non sembra essere particolarmente d’accordo, smentendo le parole di Massimiliano. Quest’ultimo, però, ribadisce: “C’è stato un qualcosa di molto vicino”. Ma la coppia non ha voluto sbilanciarsi, a tal punto che Antonella Elia ha cercato di indagare più a fondo. Con domande decisamente imbarazzanti, come la seguente: “Avete fatto petting?”

Una domanda imbarazzante, ripetuta anche da Pupo qualche minuto dopo. Ma, nonostante la grande curiosità, Alfonso Signorini ha ‘spento’ il gossip, invitando i protagonisti a non scendere nei dettagli. Quel che è certo è che, ancora una volta, le versioni di Adua e Massimilano non sembrano coincidere alla perfezione. Chi dirà la verità? Non ci resta che attendere la prossima puntata!