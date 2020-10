GF VIP Avete mai visto Tommaso Zorzi da piccolo? Su Instagram c’è una fotografia in cui il concorrente aveva solo pochi anni. Date un’occhiata al post!

Tommaso Zorzi è uno dei protagonisti indiscussi dell’edizione in corso del Grande Fratello VIP. L’influencer non ha vissuto serenamente i primi giorni nella casa: non appena iniziato il programma ha avuto la febbre alta. Dopo aver fatto i controlli di salute necessari, ha raggiunto i suoi compagni d’avventura: ad oggi è uno dei più chiacchierati della casa per la sua simpatia, per il suo carattere forte e per le sue liti con Franceska Pepe e Adua Del Vesco. Il giovane ha instaurato una magnifica amicizia con Francesco Oppini: i due si sono divertiti negli ultimi giorni a fare uno scherzo ai loro coinquilini! Conoscono tutti la storia del simpatico Zorzi? Tommaso è figlio di Lorenzo Zorzi, amministratore delegato di importanti agenzie di comunicazione a Milano, oltre ad essere delegato del Teatro alla Scala di Milano. La mamma è una dietista, sua sorella di nome Gaia è una splendida giovane dai capelli biondi e davvero somigliante al suo fratello maggiore. E’ spuntata una foto dei due fratelli da piccoli: i fan sono rimasti incantati! Date un’occhiata.

Tommaso Zorzi: spunta la foto da piccolo, pioggia di cuori per il concorrente del GF VIP

Uno scatto incantevole su Instagram ha riempito di gioia e di tenerezza i milioni di fan di Tommaso Zorzi. Il concorrente del Grande Fratello VIP diversi mesi fa ha mostrato ai suoi follower una foto di lui e la sua sorellina, Gaia, da piccoli. Lo scatto è magnifico:

Come si può vedere dalla foto, il sorriso contagioso di Tommaso è rimasto uguale: sono tantissimi i complimenti sotto al post lasciati da utenti Instagram. “Quanta tenerezza” scrive una fan del Zorzi. Come darle torto? In questa foto da piccoli si mostrano abbracciati: il loro rapporto è davvero unico. Sapete che il gieffino e Gaia hanno partecipato ad un programma insieme su Real Time? Tommaso pubblicò una piccola clip sul suo canale social: