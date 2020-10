Arriva un nuovo clamoroso colpo di scena che riguarda il Grande Fratello VIP: la notizia è appena stata confermata, andrà in onda fino al 2021!

L’edizione in corso del Grande Fratello VIP sta avendo un successo enorme. Il noto reality show ha scelto quest’anno un cast davvero incredibile: i colpi di scena sono all’ordine del giorno! Ve ne ricordiamo qualcuno? Beh, Patrizia De Blanck si è spogliata avanti le telecamere, Flavia Vento ha invece abbandonato il gioco neanche 24 ore dal suo inizio! Ed ancora, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra stanno rivelando ad ogni puntata nuovi retroscena sul loro passato! Insomma, il programma condotto da Alfonso Signorini sta facendo tanto chiacchierare e forse per questo motivo Mediaset ha deciso di prolungare il suo svolgimento! E’ incredibile ma TvBlog ha lanciato una notizia bomba: ecco di che si tratta.

Grande Fratello VIP, è ufficiale: in onda fino al 2021, la clamorosa novità

Clamorosa novità appena arrivata: il Grande Fratello VIP, secondo quanto rivela TvBlog, non spegnerà le famosi luci il 2 dicembre bensì nel 2021! Proprio così: il portale fa sapere che il reality show si allunga per due mesi: la finale della quinta edizione del GF VIP andrà in onda lunedì 8 febbraio 2021 direttamente da Cinecittà di Roma ed in prima serata su Canale 5! C’è una grande soddisfazione nel team del reality che ogni settimane con le due dirette fa il pieno di telespettatori! Ne saranno felici i concorrenti? Restiamo in attesa di reazioni…

GF VIP stasera 9 ottobre

Intanto questa sera di 9 ottobre è attesa una nuova super puntata: il canale social del programma ha lanciato qualche indizio su cosa accadrà. “Adua Massimiliano e Tommaso: tutta la verità“: è uno dei post pubblicati poche ore fa. Stasera si affronterà un trio che scotta…Non è l’unico triangolo a cui assisteremo! Un altro scatto postato vede Pierpaolo ed Elisabetta vicini: “Il terzo incomodo” è la frase aggiunta ai loro nomi, cosa dobbiamo aspettarci? Non resta che sintonizzarsi su Canale 5 in prima serata!