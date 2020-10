Grande Fratello Vip, colpo di scena: entrerà nella Casa, ora è ufficiale; ecco cosa accadrà nelle prossime puntate del reality show.

Un’edizione ricca di colpi di scena, quella attualmente in onda del Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale 5 è iniziato solo da qualche settimana, ma nella Casa più spiata della tv è successo già di tutto. Basti pensare alla confessione di Massimiliano Morra ed Adua del Vesco sulla loro relazione. Tra ritiri, squalifiche, flirt in corso e rivelazioni shock, la vita nella casa è decisamente movimentata! E, molto presto, potrebbe arricchirsi ulteriormente. Si, perché a breve un nuovo concorrente farà il suo ingresso nella Casa. Di chi stiamo parlando? Ve lo sveliamo subito!

Seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Grande Fratello Vip, colpo di scena: ecco chi entrerà nella Casa come nuovo concorrente

Amici del Grande Fratello Vip 5, tenetevi forte! Sono in arrivo tante novità, nel reality show più spiato della tv. A partire dall’ingresso nella Casa di Paolo Brosio! Proprio così, i fan più attenti ricorderanno che Brosio sarebbe dovuto entrare nella Casa insieme a tutti gli altri, essendo stato scelto come concorrente ufficiale. Proprio a pochi giorni dall’inizio del reality, però, la brutta notizia: Paolo ha contratto il Covid-19, dovendo quindi rinunciare all’esperienza in tv. Un periodo duro per Brosio, che è stato ricoverato in ospedale per ben 25 giorni. Pochissime ore fa, però, l’annuncio che tutti attendevano. Attraverso il suo profilo Instagram, Paolo Brosio comunica di aver ricevuto il risultato del doppio tampone e di essere ufficialmente guarito. “Finito incubo Covid-19”, scrive il giornalista nella didascalia al suo video, in cui comunica che la polmonite interstiziale bilaterale e l’infezione all’intestino che l’avevano colpito sono completamente guarite. Brosio ringrazia tutti i medici e gli infermieri che lo hanno aiutato a superare questo momento, mostrando anche i documenti che attestano la sua guarigione. La domanda che sorge spontanea, a questo punto, è la seguente: Paolo Brosio entrerà finalmente nella Casa? A rispondere ci ha pensato proprio lui, proprio nel video postato sui social: “A Dio piacendo, cari amici, la prossima settimana avrò la possibilità di rientrare in pista per onorare il contratto di Mediaset del Grande Fratello”.

Insomma, sembra proprio che la Casa del GF accoglierà un nuovo concorrente molto presto! Cosa accadrà nelle dinamiche del gioco con l’arrivo di Paolo Brosio? Non ci resta che attendere le prossime puntate, per scoprire tutte le novità direttamente dalla casa più spiata della tv! E voi, state seguendo le avventure dei ‘vipponi’?