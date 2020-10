Uomini e Donne, sapete dove ha recitato Armando Incarnato? Il particolare sulla sua vita privata che non tutti conoscono!

Armando Incarnato è uno dei protagonisti assoluti del Trono Over di Uomini e Donne. Finisce molto spesso al centro dello studio per i suoi flirt con le donne del parterre: il napoletano si è fatto notare per il suo carattere forte, per il suo essere sempre molto sincero e schietto. Il cavaliere proprio nella puntata di ieri, 8 ottobre, ha rifiutato una donna che si è dichiarata innamorata di lui: l’interesse di Armando al momento è su Lucrezia, prima contesa con Gianluca e che oggi sembra esser nel programma solo per lui. Sarà lei la sua prossima fidanzata? Mentre siamo in attesa di scoprire come proseguirà la loro conoscenza, vi sveliamo qualche dettaglio sul Cavaliere del Trono Over. Oltre ad essere un noto personaggio televisivo, ha diversi impieghi: nella sua descrizione, sul suo canale Instagram, ci sono davvero tante info su lui! C’è un dettaglio che ha catturato l’attenzione di tutti.

Uomini e Donne, Armando Incarnato: sapete dove ha recitato? Il particolare che non tutti conoscono

Armando Incarnato è uno dei personaggi più noti nello studio di Uomini e Donne: il cavaliere del Trono Over oltre ad essere entrato a far parte del mondo dell tv, svolge diversi mestieri. Sul suo profilo Instagram, Armando ha scritto nella sua descrizione: “Personaggio pubblico, actor, model, last work: Gomorra 4“. Ecco il dettaglio che non tutti conoscono sulla sua vita privata! L’affascinante napoletano ha partecipato alla quarta stagione di Gomorra, la serie tv ispirata all’omonimo best seller. Incarnato è entrato nel piccolo schermo in qualità di comparsa. Questo un post pubblicato da Armando in cui c’è lui sul set insieme all’attore.