Lorella Cuccarini a Verissimo: tutta la verità sulla lettera contro Alberto Matano; il racconto della conduttrice.

Domani, 10 ottobre 2020, andrà in onda una nuova puntata di Verissimo. Una puntata ricchissima, in cui tantissimi ospiti si racconteranno in un’intervista esclusiva con Silvia Toffanin. In studio per la prima volta, ci sarà anche l’affascinante attore turco, protagonista di Daydreramer, Can Yaman. Ma ci sarà anche un’altra ospite molto attesa: si tratta di Lorella Cuccarini, amatissima showgirl, fino alla scorsa stagione al timone de La Vita in diretta. Ed è proprio della rottura con il suo ex collega Alberto Matano che la Cuccarini ha parlato a Verissimo. La lettera di Lorella contro Matano ha fatto molto discutere: le parole utilizzate dalla conduttrice contro il suo collega furono molto forti. Matano fu definito anche ‘maschilista’ da Lorella. Che, a Verissimo, ha raccontato altri clamorosi dettagli sul rapporto col suo ex collega.

Lorella Cuccarini a Verissimo: tutta la verità sulla lettera contro Alberto Matano, suo ex collega a La Vita in diretta

Cosa c’è davvero dietro la lite tra Lorella Cuccarini e Alberto Matano? Ebbene, la conduttrice, ospite di Verissimo, ha fatto chiarezza sulla vicenda, spiegando che ad essere stato pugnalato non è lui, ma lei: “Di fronte faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un’altra direzione”. È questo il motivo che ha spinto Lorella a scrivere quella lettera, nell’ultimo giorno di programmazione de La Vita in diretta. Una lettera che spiazzò tutti, poiché, nel corso della stagione, sembrava che tra i due conduttori regnasse l’armonia. “Non era rivolta alla stampa o al pubblico. Volevo solo chiarire la mia posizione con i miei collaboratori.”, spiega Lorella Cuccarini, che sottolinea di aver scritto quelle parole avendo validi motivi. Ma non solo, la conduttrice precisa che tutto ciò che ha scritto nella lettera, era stato già detto a Matano: “L’ho detto al diretto interessato guardandolo negli occhi. Non mi manca il coraggio di dire quello che penso”.

Insomma, una Lorella Cuccarini senza peli sulla lingua, quella che vedremo a Verissimo. Se il buongiorno si vede dal mattino, stando alle anticipazioni trapelate sul web, sarà un’intervista da non perdere. L’appuntamento è per domani, 10 ottobre, a partire dalle ore 16.00, su Canale 5. Chi guarderà la puntata? Non non vediamo l’ora!