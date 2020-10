Maria Teresa Ruta, avete mai visto suo marito Roberto Zappulla? Ecco dove si sono sposati e cosa c’è da sapere su di lui.

Maria Teresa Ruta è senza alcun dubbio una delle grandi protagoniste dell’edizione del Grande Fratello Vip in corso. Entrata insieme alla figlia Guenda Goria come unico concorrente, le due sono poi state divise dal GF e ora partecipano singolarmente. La conduttrice sta tirando fuori tutta la sua inesauribile energia e la sua personalità vulcanica. Sempre sorridente e pronta a divertirsi, ha avuto un solo momento difficile, in cui è scoppiata in lacrime, ed è successo durante la diretta del 5 ottobre, quando ha ricordato insieme a Signorini la scomparsa di suo padre, avvenuta il 6 ottobre di 4 anni fa. La conduttrice era davvero legatissima al papà e si è commossa riguardando le loro foto insieme e ascoltando il messaggio di suo fratello Stefano, che poco tempo fa è stato coinvolto in un grave incidente. Ma c’è anche un’altra persona che fa il tifo da casa per Maria Teresa. Stiamo parlando di suo marito Roberto Zappulla, lo avete mai visto? E’ un noto produttore musicale: ecco cosa sappiamo su di lui.

Maria Teresa Ruta, avete mai visto suo marito? E’ un noto produttore musicale, ecco cosa c’è da sapere su di lui

Maria Teresa Ruta ha sposato Roberto Zappulla nel 2015, ma la loro storia dura dal 2006, dunque da 14 anni. I due hanno celerato le loro nozze in maniera davvero originale e romantica, durante un viaggio di coppia in Etiopia, e attualmente vivono a Luino, un piccolo comune sul Lago Maggiore, in provincia di Varese. E’ qui che si sono trasferiti per vivere serenamente la loro storia d’amore, che ha permesso alla Ruta di ritrovare il sorriso e la felicità dopo la fine del matrimonio con Amedeo Goria, avvenuta nel 1999 e ufficializzata con il divorzio nel 2004. Da quando ha incontrato Roberto, infatti, Maria Teresa è tornata ad amare come un’adolescente, come lei stessa ha raccontato in un’intervista a Mattino 5. Di Roberto si sa davvero poco, se non che collabora insieme a sua moglie alla ricerca di nuovi talenti musicali, come hanno raccontato entrambi in un’intervista a Vero un anno fa. Ad oggi, stando a quanto si apprende, non ha un profilo Instagram, ma appare in alcuni scatti pubblicati da sua moglie sul suo profilo.

Quello che è certo, è che la coppia è unita e affiatata, come dimostra anche il fatto che Roberto abbia seguito la Ruta anche durante la sua avventura a Pechino Express, che la conduttrice ha vinto insieme a Patrizia Rossetti nel 2018. Roberto la raggiunse fino in Sudafrica pur di starle vicino anche in quella particolare occasione. La loro storia d’amore, dunque, sembra davvero procedere a gonfie vele e chissà se Zappulla andrà anche al GF Vip per fare una sorpresa a sua moglie. E a voi piace questa bellissima coppia?