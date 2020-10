Melissa Satta e Boateng, secondo una clamorosa indiscrezione sembrerebbe che i due si siano nuovamente lasciati: cosa sta accadendo.

A distanza di poco più di un anno dal loro ritorno di fiamma, sembrerebbe che Melissa Satta e Boateng si siano nuovamente lasciati. A lanciare la clamorosa indiscrezione è stato il settimanale ‘Oggi’. Ma cos’è successo esattamente? Ovviamente, non possiamo darvi alcuna risposta certa. Anche perché, almeno fino a questo momento, né l’ex velina di Striscia la Notizia e nemmeno l’ex bomber di Serie A sono intervenuti al riguardo. Fatto sta che, stando a quanto traspare dal giornale di gossip, sembrerebbe che la coppia sia nuovamente vicina alla crisi. Nuovamente, si! Perché, come senza alcun dubbio ricorderete, Melissa e Kevin avevano già vissuto un momento ‘no’ del loro matrimonio. Che, addirittura, la Satta aveva visto come un ‘fallimento’. E che, dato il loro amore e per il bene di Maddox, avevano deciso di passarci sopra, cercando in tutti i modi di ricucire. E sembravano esserci riusciti, c’è da ammetterlo. Eppure, secondo il settimanale ‘Oggi’, sembrerebbe che Melissa Satta e Boateng si siano nuovamente lasciati. Ma cerchiamo di capirne di più.

Melissa Satta e Boateng si sarebbero lasciati di nuovo: l’indiscrezione

Soltanto nei mesi scorsi, con una dedica davvero da brividi, Kevin Boateng e Melissa Satta aveva dimostrato tutto il loro amore ai loro accaniti ed affezionati sostenitori. Eppure, stando a quanto si apprende dal settimanale ‘Oggi’, sembrerebbe che, a distanza di poco più di un anno dal loro ritorno di fiamma, la coppia stia affrontando nuovamente un periodi di crisi. Non sappiamo esattamente cosa sia successo e cosa stia accadendo, sia chiaro. Fatto sta che, a quanto pare, Melissa Satta e Boateng si siano nuovamente lasciati. Ovviamente, si tratta di un’indiscrezione. E, quindi, è necessario prendere questa notizia con delle pinze. Anche perché, come dicevamo precedentemente, fino a questo momento, né l’ex velina di Striscia la Notizia e né il famoso calciatore hanno proferito parola al riguardo. Ciò significa, quindi, che non c’è nessuna conferma o magari smentita da parte dei diretti interessati. Ciò che, però, fa seriamente pensare è il fatto che, sui rispettivi canali social, è da diverso tempo che i due non si mostrano insieme ai loro sostenitori. Certo, sappiamo benissimo che entrambi non sono mai stati amanti del ‘gossip’. E che sono stati sempre abituati a preservare la loro privacy. Ma ciò, quindi, significa che veramente stiano in crisi? Noi ci auguriamo davvero di no!

Non sappiamo, ovviamente, se Melissa Satta e Boateng si siano realmente lasciati di nuovo. Perché, come dicevamo precedentemente, si tratta di un’indiscrezione. Fatto sta che noi, così come tutti i loro sostenitori, che non sia affatto così.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui