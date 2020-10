È morto in California il celebre Tommy Rall, leggenda di Broadway e considerato uno dei più grandi artisti esistiti: il toccante racconto del suo ultimo respiro.

La morte di Tommy Rall ha segnato la scomparsa di una vera e propria leggenda di Broadway: considerato uno dei talenti più incredibili della sua epoca. Ballerino, artista, atleta e grande attore, Tommy Rall ha fatto sognare il mondo con il film “Sette spose per sette fratelli”, ma soprattutto con le sue performance dal vivo che erano un tripudio di magia e spettacolo. Aveva novant’anni e, purtroppo, un’insufficienza cardiaca non gli ha lasciato scampo, come ha annunciato una sua cara amica Cynthia Wands tramite Facebook. Solo qualche settimana fa Hollywood aveva detto addio ad un’altra leggenda, protagonista di acrobazie incredibili, e ora il mondo dello spettacolo si ritrova a piangere un altro dei suoi artisti più talentuosi.

È morto Tommy Rall, la leggenda di Broadway

Sposato in seconde nozze con Karell Shimoff, anche lei ballerina, Tommy Rall era ricoverato in una struttura a causa delle condizioni di salute. Purtroppo, il 6 Ottobre il cuore non ha retto piú e la leggenda di Broadway si è spenta in modo sereno. Un particolare molto toccante riguardo la sua scomparsa è stato raccontato dall’amica Cinthya Wands. A quanto pare l’artista avrebbe trascorso il suo ultimo giorno di vita a leggere lettere e bigliettini arrivati nelle ultime settimane, una per una senza dimenticarne nessuna. A raccontarlo alla donna sarebbe stata un’infermiera presente. Arrivato all’ultima lettera, Tommy Rall avrebbe “semplicemente smesso di respirare” e sarebbe morto. Se n’è andato in punta di piedi un artista che ha fatto la storia di Broaway e ha lasciato un vuoto incolmabile in tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato per l’immenso talento.

Un grande artista, un talento come pochi, una vera e propria leggenda: Tommy Rall resterà indimenticabile e la sua passione continuerà a essere trasmessa a chiunque riguardi una delle sue opere!

Seguite anche il nostro profilo Instagram: qui