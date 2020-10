Myriam Catania, chi sono i genitori e che mestiere fanno: la madre è famosa

Per chi non conoscesse i genitori di Myriam Catania, in questo articolo vi diciamo chi sono e che mestiere fanno

Myriam Catania è un’attrice e doppiatrice. Ha prestato la voce a Rory Gilmor in Una mamma per amica e Keira Knightley nel film The imitation game. Per quest’ultimo doppiaggio ha vinto il Leggio d’oro nel 2015 per la miglior interpretazione femminile. Myriam, oltre ad essere doppiatrice, è stata anche attrice in tantissime pellicole e serie televisive.Il suo esordio risale al 1985, quando prese parte alla fiction Un ponte per Terabithia. Da lì parteciperà anche ad altre produzioni come Una donna per amico, Provaci ancora Prof! e alcuni lungometraggi come Lasciami per sempre di Simona Izzo e Anche senza di te di Francesco Bonelli.

Chi sono i genitori di Myriam Catania?

Myriam Catania è figlia d’arte. L’attrice e doppiatrice è figlia di Vincenzo Catania e di Rossella Izzo. La Catania appartiene alla grande famiglia Izzo, di cui fa parte anche Simona Izzo, attrice e regista di fama internazionale. La madre, Rossella, è anche lei doppiatrice, sceneggiatrice e regista. Ha doppiato attrici del calibro di Meryl Streep, Susan Sarandon e Michelle Pfeiffer. Per la Disney, invece, ha doppiato Mary Darling ne Le avventure di Peter Pan nel secondo doppiaggio fatto nel 1986. Ha esordito come regista insieme alla gemella Simona Izzo nel film Parole e baci, cui sono seguite numerose fiction per Rai e Mediaset. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui tre volte il premio Leggio d’oro, il Premio Speciale 20 anni di Leggio d’oro e il Premio della Critica. Il padre, Vincenzo Catania, invece è un ginecologo. Myriam ha anche una sorella, Giulia, anche lei doppiatrice e un fratello, Gianmario, tecnico degli effetti speciali.

Myriam Catania ha seguito le orme della mamma e in generale di tutta la famiglia. Anche la sorella e il fratello sono rimasti legati al mondo dello spettacolo. Nessuno, invece, si è laureato in Medicina come il padre.