In alcune IG Stories, Nilufar Addati ha rivelato di essere guarita dal Coronavirus, ma ha confessato di aver avuto danni psicologici.

L’incubo è finalmente terminato per l’ex amatissima corteggiatrice di Uomini e Donne. Dopo ben 52 giorni di isolamento domiciliare, Nilufar Addati è guarita dal Coronavirus. A dare questa fantastica notizia è stata la diretta interessata. Che, diverse ore fa, non ha potuto fare a meno di condividere la sua immensa gioia con i suoi adorati sostenitori. Sappiamo benissimo che con loro l’ex fidanzata di Giordano Mazzocchi ha un rapporto davvero splendido. E che, oltre a lasciarli ammaliati per la sua immensa bellezza con degli scatti fotografici davvero incantevoli, l’ex tronista non perde mai occasione di poterli rendere partecipi di tutto quanto le accade. Lo ha fatto, ad esempio, quando, di ritorno dalla sua vacanza in Sardegna, ha scoperto di essere risultata positiva al temibile virus cinese. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, dopo ben 10 tamponi, Nilufar Addati è risultata ufficialmente guarita dal Coronavirus. Una storia a lieto fine, da come si può chiaramente intendere. Ma che, com’è giusto che sia, le ha provocato dei grossi danni. Fortunatamente, durante il decorso della sua malattia, l’ex tronista non ha avuto affatto sintomi gravi, ma ciò di cui lei ha sofferto particolarmente sono stati i danni psicologici. Ecco le sue parole.

Nilufar Addati guarita dal Coronavirus, ma la confessione è inaspettata: parole choc

Dopo ben 52 giorni di reclusione forzata, Nilufar Addati è guarita dal Coronavirus. E così, dopo ben 10 tamponi ed una ‘storia clinica davvero particolare’, l’ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne può dire al mondo intero di aver superato questo tragico periodo. Un’esperienza davvero bruttissima quella che ha vissuto la giovanissima napoletana, da come si può chiaramente intendere. E che, nonostante non abbia avvertito sintomi gravissimi, l’ha fortemente cambiata. ‘Ho avuto dei danni psicologici’, ha raccontato Nilufar Addati dopo aver annunciato di essere guarita. Ecco, ma di che cosa parla esattamente? Ovviamente, da come si può chiaramente immaginare, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha affatto vissuto dei giorni facili. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che la Addati abbia vissuto dei giorni interi stesa a letto con occhi chiusi perché convinta che dormendo le ore sarebbero passate più velocemente. ‘Non sono neanche andata in bagno’, ha continuato a raccontare Nilufar. Sottolineando, inoltre, di aver avuto anche attacchi di panico, di ansia e di aver trascorso giorni interi a piangere.

Nilufar Addati, quindi, ha annunciato di essere guarita dal Coronavirus. Una notizia davvero splendida, da come si può chiaramente comprendere. E che, prontamente, l’ex tronista ha voluto condividere con coloro che non l’hanno mai fatta sentire sola in questa tragica esperienza.

