Oroscopo: ad ogni segno zodiacale la sua pietra portafortuna

L’Oroscopo può essere definito come un modo di credere nel destino e negli astri, scopriamo la pietra portafortuna associata ad ogni segno zodiacale.

Chi crede nell’Oroscopo ritiene che vi sia un collegamento tra l’allineamento dei pianeti verificatosi al momento della sua nascita e tutto ciò che riguarda la propria vita, a partire dal carattere, alle ambizioni, alle doti naturali. Abbiamo visto che nello zodiaco è associato un fiore particolare ad ogni segno, oggi scopriamo la pietra portafortuna di ogni segno zodiacale. Per chi crede nell’Oroscopo, portare con sé la pietra corrispondente al proprio segno può aiutare ad affrontare i momenti più difficili o particolari della vita, ad accrescere la fiducia in sé stessi, a salvaguardare la salute e così via. Parliamo ovviamente con il primo dello zodiaco, l’Ariete, a cui è associata il diaspro rosso che aiuta ad equilibrare gli aspetti più estremi del carattere. Per il Toro, invece, il portafortuna ideale è lo smeraldo, che li aiuterebbe a essere meno testardi e più aperti. Per il segno zodiacale dei Gemelli la pietra corrispondente è Agata in grado di ampliare l’intuito. Il Cancro trova nella perla l’alleata per controllare l’emotività. Il Leone, forte e solare, può contare sull’occhio di tigre per ampliare il naturale carisma.

Ad ogni segno zodiacale la pietra più adatta

Il segno zodiacale della Vergine è associato alla pietra del Quarzo Rosa, utile per rasserenare la mente. Continuiamo con la Bilancia, la cui pietra portafortuna sarebbe la Giada che li indirizzerebbe verso il successo, mentre lo Scorpione può contare sul Topazio rosso per favorire il flusso di idee. Il Sagittario è associato al lapislazzuli che aiuta ad abbandonare la negatività. Per il segno zodiacale del Capricorno, l’Ossidiana è la pietra ideale per bilanciare il desiderio di emergere e quello di aiutare gli altri. L’Acquario è rappresentato dall’Acquamarina, che aiuterebbe a stimolare la fantasia e i sogni, mentre i Pesci possono servirsi dell’Ametista per non eccedere nelle contraddizioni insite nel loro essere. Bisogna adesso spiegare che ogni segno zodiacale fa parte di uno dei quattro elementi naturali, in questo modo sarebbero stati individuati i portafortuna a loro corrispondenti. Inoltre, ogni pietra potrebbe dar vita sia ad effetti positivi che negativi, magari amplificando un lato caratteriale considerato un difetto invece che un pregio o portando agli estremi alcuni lati in particolare.

E voi, trovate affinità tra con la pietra che corrisponde al vostro segno?

