Qui era una bambina tra le braccia della sua mamma, oggi è un amatissimo volto della tv, protagonista del GF Vip: l’avete riconosciuta? Ecco di chi si tratta!

Nello scatto in bianco e nero era solo una bambina con la sua mamma. Una bambina “piagnona”, come si definisce lei nella didascalia alla foto, condivisa qualche tempo fa sul suo profilo ufficiale di Instagram. Oggi è una delle conduttrici e showgirl più amate della nostra televisione. Guardatela bene, l’avete riconosciuta? Piccolo indizio: è una delle concorrenti più amate dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip!

Qui era una bambina tra le braccia della sua mamma, oggi è nella Casa del GF Vip: ecco di chi si tratta

Sono tanti i vip che, attraverso i loro canali social, condividono con i fan foto inedite del passato. Scatti agli inizi della carriera, ricordi tra i banchi di scuola, foto da bambini: i social sono un meraviglioso mondo attraverso cui far conoscere al pubblico una parte di sè mai vista prima. Ed è proprio quello che ha fatto la bellissima conduttrice ha ha condiviso questo scatto in bianco e nero, proprio sul suo profilo di Instagram. Nell’immagine, la ‘misteriosa showgirl è in compagnia della sua mamma, bellissima come lei. Avete capito di chi si tratta? Guardate un po’:

Eh si, proprio così! È proprio Stefania Orlando, che ha condiviso questo scatto in compagnia della sua adorata mamma. Uno scatto dolcissimo, in cui però Stefania appare imbronciata! Ma non è così che, invece, si mostra oggi la bellissima conduttrice, che è una delle protagoniste assolute del Grande Fratello Vip 5. Stefania si è perfettamente integrata nella Casa e, insieme all’amica Matilde Brandi, dà vita a numerosi siparietti e gag super esilaranti. Il pubblico da casa ne apprezza la simpatia e nello stesso tempo la serietà e la maturità nell’affrontare alcune tematiche. Insomma, Stefania è una delle candidate ad arrivare fino in fondo nel reality di Canale 5.

E voi, state seguendo il suo percorso nella Casa più spiata della tv? Il reality show di Canaled 5 è iniziato solo da qualche settimana, ma i colpi di scena sono stati già tantissimi. E, a breve, potrebbe esserci l’ingresso di un nuovo concorrente! Non ci resta che attendere le prossime novità, direttamente dalla Casa più spiata della tv!