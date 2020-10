Sapete dove vive Carlo Conti? La sua casa ha un valore da capogiro, ecco tutti i dettagli e cosa c’è da sapere sull’abitazione dell’amatissimo conduttore.

Carlo Conti non ha certo bisogno di presentazioni! Parliamo, infatti, di uno dei conduttori di punta della Rai e in generale di tutta la televisione italiana, tre volte al timone del Festival di Sanremo e presentatore di tantissimi altri programmi di grande successo, tra i quali ricordiamo L’eredità, Tale e Quale Show, Top 10 e I migliori Anni. Il suo curriculum parla da sé e dimostra il suo talento e soprattutto la sua capacità di farsi amare dal pubblico. Fiorentino doc, nonchè tifosissimo della squadra di calcio della sua città, Conti è molto orgoglioso della sua ‘toscanità’ e fa di questo uno dei suoi punti di forza. Sposato con Francesca Vaccaro dal 2012, è padre del piccolo Matteo, nato nel 2014, del quale è chiaramente innamoratissimo. Solitamente Carlo Conti è molto riservato sulla sua vita privata e non sempre racconta cose che riguardano la sua quotidianità. Non tutti sanno, ad esempio, dove abita il famosissimo conduttore. Siete curiosi di scoprirlo? Ve lo sveliamo noi!

Sapete dove vive Carlo Conti? Ecco tutti i dettagli sulla sua abitazione, che ha un valore da capogiro!

Carlo Conti, come tutti sanno, è molto riservato su tutto quello che riguarda la sua vita privata. Di lui sappiamo che è sempre stato un ‘dongiovanni’, ma che questa sua caratteristica è svanita da quando ha conosciuto sua moglie Francesca Vaccaro, come lui stesso ha raccontato in più di un’occasione. Innamoratissimo di sua moglie e suo figlio, Conti si dedica a loro quando non è impegnato con il suo lavoro, nel quale è un vero fuoriclasse. Ma sapete dove vive Carlo? Non tutti lo sanno, per questo ve lo sveliamo noi! Il conduttore ha due case, tra le quali si divide. Una si trova a Roma, perché questa è la città in cui lavora; l’altra, invece, si trova a Firenze, che è la sua città natale, quella a cui è più legato dal punto di vista emotivo e ‘sentimentale’. Qui il conduttore ha un attico di oltre 100 mq, che ha acquistato circa 10 anni fa, pagandolo davvero un occhio della testa. Stando a quanto si apprende, infatti, Conti ha dovuto sborsare oltre 900mila euro per acquistare la sua dimora fiorentina.

Non tutti erano a conoscenza di questo particolare retroscena. Voi lo sapevate?