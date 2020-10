Scomparso a soli diciassette anni, la madre lancia un appello disperato sui social in cui chiede aiuto per ritrovarlo: ecco i dettagli.

Scomparso a soli diciassette anni il giovane Nikita, la madre lancia un disperato appello su tutti i social in cui chiede aiuto per ritrovarlo: “Siete la nostra unica speranza” ha scritto. Il lungo post è stato condiviso nei gruppi del social Facebook in cui chiunque può chiedere una mano per ritrovare le persone scomparse. Nikita, come scrive la madre, vive ad Udine ed è scomparso tra il 7 e l’8 Settembre: da quel momento, di lui si sono perse le tracce. La famiglia ha ovviamente già fatto una denuncia, ma non ci sono stati sviluppi e la famiglia, in ansia, ha cercato aiuto tramite l’appello postato su Facebook nella speranza di avere notizie e ritrovare il figlio sano e salvo.

Scomparso a diciassette anni, grande preoccupazione per Nikita

Del giovane Nikita si è occupato anche il programma Chi l’ha visto, che si era dedicato anche alla sparizione di Maurizio Bisca di cui è appena arrivata la tragica notizia, che ha pubblicato la sua scheda sul sito del programma. Quando è scomparso, pare avesse con sé sia i documenti sia del denaro, mentre il cellulare risulta spento e sembrerebbe che la sua scheda sia stata disattivata. Secondo la scheda di Chi l’ha visto, il giovane scomparso a soli diciassette anni avrebbe portato con sé un zainetto contenente diverse felpe e dei cappelli. Nikita è un ragazzo alto, con grandi occhi azzurri e i capelli tagliati cortissimi. La famiglia sta vivendo giorni molto difficili e la madre ha lanciato un disperato appello tramite i social che spera possa aiutarla a ritrovarlo. Al momento, non ci sono notizie e di Nikita sembra essere sparita ogni traccia, così come confermano anche gli amici e i conoscenti.

Una vicenda molto dolorosa, ci auguriamo che il giovane Nikita stia bene e possa riabbracciare la famiglia al piú presto.

