Lo cercavano da mesi, ormai, sebbene la speranza non si fosse mai spenta, ma la vicenda ha avuto una fine tragica: ritrovato il cadavere in un campo.

La vicenda ha avuto una tragica fine, la peggiore che ci si potesse aspettare: ritrovato il cadavere dell’uomo in un campo, poco lontano dalla sua abitazione. Lo cercavano da Luglio e della sua scomparsa si era occupato anche il famoso programma Chi l’ha visto, noto per le sue inchieste e ricerche accurate sulle persone svanite nel nulla che ha trattato di recente uno speciale dedicato a Viviana Parisi. Maurizio Bisca, questo il nome dell’uomo che era sparito alla fine di Luglio, abitava poco lontano da dove è stato ritrovato il suo cadavere, aveva 57 anni e aveva lavorato presso la cartiera. I familiari non avevano masi smesso di cercarlo, così come i volontari e le forze dell’ordine. Purtroppo, solo due giorni fa,il suo cadavere è stato ritrovato.

Maurizio Bisca, la tragica fine: il cadavere ritrovato nei campi

A notare il cadavere dell’uomo sarebbe stato un abitante della zona, che ha subito allertato la polizia, accorsa sul posto. Nonostante i parenti abbiano confermato l’identità di Maurizio Bisca, riconosciuto anche dai vestiti poiché il cadavere era già in stato di decomposizione è stata in ogni caso disposta l’autopsia per chiarire oltre ogni dubbio i motivi della tragica fine. Al momento, sembrerebbe che la pista più solida possa essere quella del suicidio, ma per avere ulteriori dettagli e comprendere la dinamica di quanto accaduto occorrerà attendere i tempi tecnici e il lavoro delle forze dell’ordine. La tragica fine di Maurizio Bisca è la conclusione di una ricerca che andava avanti instancabile da Luglio, ma purtroppo il ritrovamento del suo cadavere ha spazzato via ogni speranza di epilogo diverso.

Possiamo solo unirci al cordoglio della famiglia per questa tragica notizia e sperare che la verità venga alla luce al più presto.

